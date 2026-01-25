Pianeta Milan
Roma-Milan, Gasperini punta Maignan: “Non è nuovo a queste cose”

Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se il pari è una beffa: "Sì, se guardiamo 90 minuti sì, ma per come si era messa la partita siamo contenti di averla pareggiata, perché a quel punto era difficile. Globalmente, siamo stati bravi, abbiamo fatto una ottima prestazione, contro la seconda forza del campionato. Al di là del risultato, quando ti esprimi in questo modo, devi comunque avere fiducia".

I complimenti alla squadra: "Faccio i complimenti alla squadra e basta, perché abbiamo creato tanto con qualità e come volevamo, con giocate ricercate e senza spunto individuale, ma per coralità di gioco. Poi ci ha messo del suo Maignan, che non è nuovo a queste cose qui: non è fortuna, è un portiere molto forte".

Su Pellegrini:"Le situazioni sono chiare da tempo: lui, Dybala, Celik, El Shaarawy sono tutti in scadenza e non mi sembra il caso di tirare fuori queste situazioni ora. L'importante ora è dare il massimo, perché viviamo del presente".

Se cambiando la regola del fuorigioco il suo gioco sarebbe più penalizzato: "Perché dovrebbe essere penalizzato, scusi?! Ah, col nuovo fuorigioco. Beh, poi ci si adatta: l'importante è che sia chiaro".

Se alla Roma non manca nulla: "Lo dica lei, è convinto, va bene così, se è così convinto".

Se c'è ottimismo per lo Scudetto o ora l'Inter è troppo lontana: "(ironicamente, ndr) Siamo consapevoli del fallimento. Ce la metteremo tutta per vincere lo Scudetto, dobbiamo sperare che anche l'Inter crolli. Altrimenti niente, fallimento".

