CONFERENZA

Roma-Milan, Mancini spiega il pareggio: “Hanno un grandissimo portiere”

Mancini, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza dopo Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026
Gianluca Mancini, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se è stata una partita simile all'andata: "Noi abbiamo fatto ancora meglio, ci è mancato il gol nel primo tempo. Ma, come ha detto Gasperini, torniamo a casa più forti. Davanti avevamo una grande squadra, seconda in classifica, con un grandissimo portiere che ha fatto tante parate".

Sulla Roma che non vince gli scontri diretti: "A livello di prestazioni abbiamo sempre fatto, ci è mancato il risultato. Ma fare peggio del girone d'andata è difficile, e oggi già abbiamo fatto un punto. Ma noi dobbiamo stare sereni, pensare a ciò che stiamo facendo. Poi quello che manca o non manca ditelo voi".

Sul rinnovo: "Ho sempre detto che non c'è nessun problema. Sono io il primo ad essere entusiasta della Roma, sono felicissimo di indossare questa maglia".

Cosa gli ha detto Gasperini nel primo tempo: "Quando prepari delle partite, lo fai in base all'avversario. Ma poi non sai cosa farà l'avversario. Il Milan aveva cambiato delle cose, Gasperini ci ha chiamato e mi ha detto come prendere le scalate di Nkunku, Leao e Rabiot".

