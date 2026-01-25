Roma-Milan, Mancini spiega il pareggio: “Hanno un grandissimo portiere”

Sulla Roma che non vince gli scontri diretti: "A livello di prestazioni abbiamo sempre fatto, ci è mancato il risultato. Ma fare peggio del girone d'andata è difficile, e oggi già abbiamo fatto un punto. Ma noi dobbiamo stare sereni, pensare a ciò che stiamo facendo. Poi quello che manca o non manca ditelo voi".

Sul rinnovo: "Ho sempre detto che non c'è nessun problema. Sono io il primo ad essere entusiasta della Roma, sono felicissimo di indossare questa maglia".

Cosa gli ha detto Gasperini nel primo tempo: "Quando prepari delle partite, lo fai in base all'avversario. Ma poi non sai cosa farà l'avversario. Il Milan aveva cambiato delle cose, Gasperini ci ha chiamato e mi ha detto come prendere le scalate di Nkunku, Leao e Rabiot".