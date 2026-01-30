"Poi la società cercherà di risolvere anche la situazione legata a Christopher Nkunku, per capire se accetterà di uscire e a quali condizioni", ha aggiunto Di Marzio. In Francia, invece, il popolare quotidiano transalpino 'L'Équipe' ha dato ulteriori dettagli sulla situazione Mateta-Milan.

Per i francesi, infatti, Mateta costerà al Milan 35 milioni di euro; il giocatore è già d'accordo con i rossoneri per un contratto fino al 30 giugno 2029, quindi di tre stagioni e mezza, e, addirittura, il numero 14 delle 'Eagles' potrebbe sbarcare in Italia già questo venerdì sera.

Mateta è in scadenza di contratto con il Palace il 30 giugno 2027. Finora, in stagione, con la maglia della squadra allenata da Oliver Glasner, il poderoso centravanti ha realizzato 10 gol e fornito 2 assist in 34 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali.