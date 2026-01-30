Pianeta Milan
Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia”

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, si avvicina, a grandi passi, al Milan: già in questa sessione invernale di calciomercato. Ecco gli ultimi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio e dal popolare quotidiano sportivo 'L'Équipe'
Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Crystal Palace per il trasferimento dell'attaccante Jean-Philippe Mateta, classe 1997, alla corte del tecnico Massimiliano Allegri. E già in questa finestra invernale di mercato!

"I rossoneri stanno spingendo per arrivare a Mateta del Crystal Palace dopo quanto raccontato nelle scorse ore - ha scritto Di Marzio in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale -. Il club ha deciso di alzare l’offerta per cercare di far arrivare quanto prima l’attaccante a Milano (quindi entro lunedì, giorno di chiusura del mercato)".

"Poi la società cercherà di risolvere anche la situazione legata a Christopher Nkunku, per capire se accetterà di uscire e a quali condizioni", ha aggiunto Di Marzio. In Francia, invece, il popolare quotidiano transalpino 'L'Équipe' ha dato ulteriori dettagli sulla situazione Mateta-Milan.

Per i francesi, infatti, Mateta costerà al Milan 35 milioni di euro; il giocatore è già d'accordo con i rossoneri per un contratto fino al 30 giugno 2029, quindi di tre stagioni e mezza, e, addirittura, il numero 14 delle 'Eagles' potrebbe sbarcare in Italia già questo venerdì sera.

LEGGI ANCHE: Milan, Saelemaekers: “Con Allegri si lavora per vincere. Lui ti cambia la testa” >>>

Mateta è in scadenza di contratto con il Palace il 30 giugno 2027. Finora, in stagione, con la maglia della squadra allenata da Oliver Glasner, il poderoso centravanti ha realizzato 10 gol e fornito 2 assist in 34 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali.

