Nelle ultime ore si è fatto avanti anche un club arabo, la cui proposta però è stata prontamente rifiutata e rispedita al club di provenienza proprio da Loftus-Cheek e dalla dirigenza del club rossonero. La motivazione? Allegri ritiene l'inglese una pedina importante per le rotazioni della squadra, ed è l'unico che può giocare in più ruoli, motivo per cui vorrebbe tenerselo stretto.