Milan, Allegri vuole tenerselo in rossonero: al lavoro per rinnovare Loftus-Cheek

Dopo i rinnovi di due pilastri del Milan (Maignan e Saelemaekers), la dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per prolungare Loftus-Cheek: le ultime news
Alessia Scataglini
Dopo i rinnovi di due pilastri del Milan, ovvero Alexis Saelemaekers e Mike Maignan, la cui firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, i rossoneri vorrebbero rinnovare anche Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe '96 arrivato a Milano nel 2023.

Milan, Loftus-Cheek verso il rinnovo

Secondo quanto riferito da Tuttosport, in questi giorni sono presenti a Milano i rappresentati del centrocampista inglese, che ha dato la sua priorità al rinnovo. col Milan. L'inglese, infatti, ha rifiutato qualsiasi tipo di offerta arrivata da Lazio, Besiktas e Aston Villa, proprio per rimanere in rossonero.

Nelle ultime ore si è fatto avanti anche un club arabo, la cui proposta però è stata prontamente rifiutata e rispedita al club di provenienza proprio da Loftus-Cheek e dalla dirigenza del club rossonero. La motivazione? Allegri ritiene l'inglese una pedina importante per le rotazioni della squadra, ed è l'unico che può giocare in più ruoli, motivo per cui vorrebbe tenerselo stretto.

