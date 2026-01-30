Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Di Marzio: “Milan, cresce la fiducia per avere subito Mateta. Su Nkunku la Roma, ma …”

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 del Crystal Palace, potrebbe arrivare al Milan in questi giorni di calciomercato invernale. Ma non è tutto: Christopher Nkunku è entrato nel mirino della Roma. Ad oggi, però, non apre all'addio
Daniele Triolo Redattore 

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto di calciomercato di 'Sky Sport', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, dal Crystal Palace al Milan in questa finestra invernale, che chiuderà i battenti lunedì 2 febbraio alle ore 20:00.

Di Marzio ha anche spiegato, contestualmente, la situazione di Christopher Nkunku, che potrebbe uscire in direzione Roma, dopo il fallimento della trattativa con il Fenerbahçe, che sta chiudendo in queste ore con l'Atalanta per l'acquisto del nigeriano Ademola Lookman.

"Milan,, cresce la fiducia per avere subito Mateta. Su Nkunku è vero l'interesse (tra le altre) della Roma, ma il giocatore non ha ancora dato apertura", ha scritto Di Marzio in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Via Nkunku, dentro Mateta per il Milan? Staremo a vedere cosa succederà in queste roventi, concitate ore di trattative.

