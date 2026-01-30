"Milan,, cresce la fiducia per avere subito Mateta. Su Nkunku è vero l'interesse (tra le altre) della Roma, ma il giocatore non ha ancora dato apertura", ha scritto Di Marzio in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Via Nkunku, dentro Mateta per il Milan? Staremo a vedere cosa succederà in queste roventi, concitate ore di trattative.