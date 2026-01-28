Calciomercato Milan, per Loftus-Cheek interesse anche del Chelsea, ma ...

Mancano sempre meno giorni alla chiusura del calciomercato invernale. In Italia terminerà il prossimo 2 febbraio alle ore 20:00. Il Diavolo al momento ha chiuso solo l'operazione Fullkrug, ma qualcosa si potrebbe muovere in questi ultimi giorni. Si è parlato molto di una possibile cessione di Ruben Loftus-Cheek in questa sessione di calciomercato. Prima le voci sulla Lazio, poi la possibilità Aston Villa. Al momento il centrocampista inglese resta una delle alternative per il centrocampo di Massimiliano Allegri al Milan. Un'altra squadra di Premier League avrebbe sondato per Loftus-Cheek.
Secondo TEAMtalk il Chelsea avrebbe preso in considerazione l'idea di acquistare l'ex calciatore del vivaio Ruben Loftus-Cheek all'inizio del mese di gennaio. L'inglese infatti sarebbe stato proposto da vari intermediari. Il Chelsea lo avrebbe valutato come opzione a breve termine per rinforzare il centrocampo di Liam Rosenior. Secondo TEAMtalk i colloqui non sarebbero mai avanzati: Loftus-Cheek avrebbe infatti chiarito di essere felice in Italia e al Milan.
