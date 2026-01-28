Calciomercato Milan, per Loftus-Cheek interesse anche del Chelsea, ma ...

Mancano sempre meno giorni alla chiusura del calciomercato invernale. In Italia terminerà il prossimo 2 febbraio alle ore 20:00. Il Diavolo al momento ha chiuso solo l'operazione Fullkrug, ma qualcosa si potrebbe muovere in questi ultimi giorni. Si è parlato molto di una possibile cessione di Ruben Loftus-Cheek in questa sessione di calciomercato. Prima le voci sulla Lazio , poi la possibilità Aston Villa . Al momento il centrocampista inglese resta una delle alternative per il centrocampo di Massimiliano Allegri al Milan. Un'altra squadra di Premier League avrebbe sondato per Loftus-Cheek .

Secondo TEAMtalk il Chelsea avrebbe preso in considerazione l'idea di acquistare l'ex calciatore del vivaio Ruben Loftus-Cheek all'inizio del mese di gennaio. L'inglese infatti sarebbe stato proposto da vari intermediari. Il Chelsea lo avrebbe valutato come opzione a breve termine per rinforzare il centrocampo di Liam Rosenior. Secondo TEAMtalk i colloqui non sarebbero mai avanzati: Loftus-Cheek avrebbe infatti chiarito di essere felice in Italia e al Milan.