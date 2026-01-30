Novità importanti su Mateta-Milan. Secondo Matteo Moretto, i rossonero hanno bloccato il centravanti francese: le ultime di mercato
Arrivano delle novità importantissime legate alla trattativa tra Milan e Crystal Palace per il trasferimento dell'attaccante francese Jean-Philippe Mateta. Dopo il blitz degli scorsi giorni, il Milan ha sbalzato il Nottingham Forrest dalla lista del club inglese, prendendo così la precedenza. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, il club rossonero ha finalmente bloccato Mateta.
Milan, bloccato Mateta!
—
L'attaccante francese classe '97 ha dato piena disponibilità al trasferimento in Italia e la trattativa tra i due club è in una fase molto avanzata. Il Milan vorrebbe provare a portarlo a Milano già a gennaio ma, nel caso in cui non ci riuscisse, il centravanti dovrebbe arrivare nella prossima sessione di calciomercato, ovvero a giugno. Ecco, di seguito, le parole di Moretto: