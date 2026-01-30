Novità importanti su Mateta-Milan. Secondo Matteo Moretto, i rossonero hanno bloccato il centravanti francese: le ultime di mercato

Arrivano delle novità importantissime legate alla trattativa tra Milan e Crystal Palace per il trasferimento dell'attaccante francese Jean-Philippe Mateta. Dopo il blitz degli scorsi giorni, il Milan ha sbalzato il Nottingham Forrest dalla lista del club inglese, prendendo così la precedenza. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, il club rossonero ha finalmente bloccato Mateta.