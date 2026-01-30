Pianeta Milan
Calciomercato Milan, i retroscena su Mateta: tra il blitz di Moncada e il si di Furlani

Nelle ultime ore sulla questione legata al Milan Jean-Philippe Mateta si è detto di tutto: i retroscena legati al francese
Alessia Scataglini
Nelle ultime ore sulla questione legata al Milan Jean-Philippe Mateta si è detto di tutto, ma la verità sembra essere una sola. Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, Il Milan nella serata di ieri si è inserito fortemente nella trattativa tra il calciatore francese e il Nottingham Forrest: operazione per giugno con la possibilità di anticipare già a gennaio.

Milan-Mateta, le ultime

Il Nottingham, dopo l'inserimento del Milan, è stato spodestato finendo nelle retrovie, dopo essere stato in cima alla lista per molto tempo. Il Milan, infatti, si è inserito con molta forza per giugno ma, se ci fosse la possibilità di cedere Nkunku, il tutto verrebbe anticipato già a gennaio, con il Crystal Palace che sarà costretto a trovare un degno sostituto.

Emergono però dei retroscena importanti. Nei giorni scorsi, il Milan con Moncada ha fatto un vero e proprio blitz agli agenti del calciatore francese per ribadire nuovamente il forte interesse per l'estate (con la possibilità di arrivare subito in caso si liberasse uno slot) e chiudere già la trattativa per luglio.

I rappresentati di Mateta hanno successivamente avvisato il calciatore che ha accettato la proposta con un forte entusiasmo. Il Milan, in sole due sere, è riuscito ad ottenere il sì del giocatore sbalzando la concorrenza (Nottingham e Juventus) con un blitz improvviso e inaspettato.

Nella serata di ieri, poi, è arrivato anche il benestare di Furlani, che ha aperto all'operazione: ora non ci resta che capire la tempistica. Gennaio o giugno, Mateta è comunque rossonero.

 

