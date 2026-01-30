Emergono però dei retroscena importanti. Nei giorni scorsi, il Milan con Moncada ha fatto un vero e proprio blitz agli agenti del calciatore francese per ribadire nuovamente il forte interesse per l'estate (con la possibilità di arrivare subito in caso si liberasse uno slot) e chiudere già la trattativa per luglio.

I rappresentati di Mateta hanno successivamente avvisato il calciatore che ha accettato la proposta con un forte entusiasmo. Il Milan, in sole due sere, è riuscito ad ottenere il sì del giocatore sbalzando la concorrenza (Nottingham e Juventus) con un blitz improvviso e inaspettato.

Nella serata di ieri, poi, è arrivato anche il benestare di Furlani, che ha aperto all'operazione: ora non ci resta che capire la tempistica. Gennaio o giugno, Mateta è comunque rossonero.