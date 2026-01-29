La sua avventura al Milan non è durata poi così tanto, soltanto 1 anno: dal 2017 al 2018. Ora Strand Larsen è conteso da ben due club...

La sua avventura al Milan non è durata poi così tanto, soltanto 1 anno: dal 2017 al 2018. Oggi, invece, quella che era considerata una sorta di meteora sembra aver stupito tutti: il giovane ex attaccante rossonero Jorgen Strand Larsen sembra essere finalmente sbocciato, attirando su di lui gli occhi di diverse squadre.

Ex Milan, Larsen conteso da due club di Premier

L'attaccante norvegese, dopo l'avventura al servizio del Celta Vigo, si è trasferito in Premier League al Wolverhampton, squadra con cui è riuscito finalmente a consacrarsi. Con la maglia dei 'Wolves', l'ex rossonero ha messo a segno 15 gol di 48 presenze. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport UK, sul calciatore ci sarebbero ben due squadre: il Leeds e il Crystal Palace, ma la novità non è questa.