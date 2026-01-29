La sua avventura al Milan non è durata poi così tanto, soltanto 1 anno: dal 2017 al 2018. Ora Strand Larsen è conteso da ben due club...
La sua avventura al Milan non è durata poi così tanto, soltanto 1 anno: dal 2017 al 2018. Oggi, invece, quella che era considerata una sorta di meteora sembra aver stupito tutti: il giovane ex attaccante rossonero Jorgen Strand Larsen sembra essere finalmente sbocciato, attirando su di lui gli occhi di diverse squadre.
Ex Milan, Larsen conteso da due club di Premier
—
L'attaccante norvegese, dopo l'avventura al servizio del Celta Vigo, si è trasferito in Premier League al Wolverhampton, squadra con cui è riuscito finalmente a consacrarsi. Con la maglia dei 'Wolves', l'ex rossonero ha messo a segno 15 gol di 48 presenze. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport UK, sul calciatore ci sarebbero ben due squadre: il Leeds e il Crystal Palace, ma la novità non è questa.