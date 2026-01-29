Pianeta Milan
EX MILAN

Strand Larsen, dal Milan alla Premier League: conteso tra Leeds e…

Strand Larsen, dal Milan alla Premier League: conteso tra Leeds e… - immagine 1
Alessia Scataglini
La sua avventura al Milan non è durata poi così tanto, soltanto 1 anno: dal 2017 al 2018. Oggi, invece, quella che era considerata una sorta di meteora sembra aver stupito tutti: il giovane ex attaccante rossonero Jorgen Strand Larsen sembra essere finalmente sbocciato, attirando su di lui gli occhi di diverse squadre.

Ex Milan, Larsen conteso da due club di Premier

L'attaccante norvegese, dopo l'avventura al servizio del Celta Vigo, si è trasferito in Premier League al Wolverhampton, squadra con cui è riuscito finalmente a consacrarsi. Con la maglia dei 'Wolves', l'ex rossonero ha messo a segno 15 gol di 48 presenze. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport UK, sul calciatore ci sarebbero ben due squadre: il Leeds e il Crystal Palace, ma la novità non è questa.

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, ultimi giorni di fuoco: tutto su Mateta. Goretzka, nulla da fare? Coppola vola via

Secondo Sky, il Wolverhampton sembrerebbe propenso ad accettare l'offerta mostre di 40 milioni del Crystal Palace, che dovrebbe cedere Jean-Philipe Mateta a breve. Il Leeds, quindi, sembrerebbe ufficialmente defilato. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno degli sviluppi.

 

 

