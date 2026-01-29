Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan: Goretzka verso la permanenza al Bayern Monaco, le ultime

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan: Goretzka verso la permanenza al Bayern Monaco, le ultime

Calciomercato Milan, Goretzka verso la permanenza al Bayern Monaco: 'Vicino a restare'
Il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco è stato più e più volte accostato al Milan: le ultime di Moretto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Negli ultimi tempi il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto, è stato più e più volte accostato al Milan, in cerca di rinforzi sia per il mercato di gennaio che per il prossimo legato alla sessione estiva. Nelle ultime ore, però, sul calciatore si sarebbe fiondato con forza anche l'Atletico Madrid, ma arrivano delle novità. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, il centrocampista dei bavaresi dovrebbe rimanere in Germania fino al termine della stagione, per poi decidere quale e dove sarà il suo futuro.

I 'Colchoneros', sempre secondo Moretto, rimangono comunque molto interessati al calciatore in vista della sessione estiva, quando il centrocampista si libererà ufficialmente a parametro zero. Ecco, di seguito, le parole del giornalista sportivo:

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan non molla Mateta: i rossoneri pronti a soffiare il calciatore al…

"Leon Goretzka, sempre più vicino a restare. Al momento, fonti vicine al Bayern Monaco NON ritengono fattibile la partenza del centrocampista a gennaio. L'Atlético Madrid resta interessato al calciatore tedesco per un possibile trasferimento a giugno, quando sarà disponibile a parametro zero"

Leggi anche
Calciomercato, il Milan non molla Mateta: i rossoneri pronti a soffiare il calciatore al…
Ex Milan, Paquetá torna al Flamengo: il messaggio sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA