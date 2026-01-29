Il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco è stato più e più volte accostato al Milan: le ultime di Moretto

Negli ultimi tempi il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto, è stato più e più volte accostato al Milan, in cerca di rinforzi sia per il mercato di gennaio che per il prossimo legato alla sessione estiva. Nelle ultime ore, però, sul calciatore si sarebbe fiondato con forza anche l'Atletico Madrid, ma arrivano delle novità. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, il centrocampista dei bavaresi dovrebbe rimanere in Germania fino al termine della stagione, per poi decidere quale e dove sarà il suo futuro.