In queste ultime settimane è stato accostato prepotentemente al Milan il nome di Leon Goretzka , centrocampista classe '95 del Bayern Monaco che andrebbe in scadenza di contratto a giugno 2026. Il centrocampista dei bavaresi però, sarebbe tentato dalla possibilità di lasciare il Bayern Monaco già in questa sessione invernale di calciomercato. Su di lui, oltre il Milan, sembrerebbe esserci l ’Atletico Madrid, fortemente interessato al calciatore. Il centrocampista tedesco ha deciso di lasciare alcune dichiarazioni legate al suo futuro durante l'intervista ai microfoni di Die Zeit .

Milan, le parole di Goretzka a Die Zeit: “Cambiare campionato è un’opzione ovviamente, trovo entusiasmante andare all’estero. Ci ho già pensato due volte in passato e ho consapevolmente scelto di non farlo fino ad ora. So di trovarmi in una zona di comfort a Monaco. Fare un passo all’estero sarebbe anche un passo importante per la mia crescita personale. Vivere qualcosa di nuovo arricchirebbe la mia vita“.