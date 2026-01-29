Le conferme sull'esistenza di una concreta possibilità di un approdo di Goretzka all'Atlético Madrid arrivano, in primis, dalla Germania, dal giornalista Florian Plettenberg, volto noto di 'Sky Sport Deutschland'.

"L'Atlético Madrid vuole ingaggiare Leon Goretzka ora. Gli ha fatto un'offerta. Goretzka ci sta pensando e vuole prendere una decisione già giovedì, come rivelato oggi", ha scritto Plettenberg in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Vincent Kompany ha confermato la decisione, dicendo: "So che domani mattina dovrò alzarmi e poi, a un certo punto, avere una conversazione come questa con Max o con Christoph: dobbiamo scambiarci opinioni sulla squadra. Ma non si tratta della mia volontà". "Si tratta di ciò che è giusto per Leon, per il Bayern e per la squadra", ha chiosato Plettenberg.

Anche Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha spiegato come tutto lasci pensare che, alla fine, il Nazionale della Germania diventerà un giocatore dei 'Colchoneros'. "Leon Goretzka si sta avvicinando all'Atlético Madrid - il post social di Schira -. Gli è stato offerto un contratto di 4 anni. L'Atlético sta lavorando per ingaggiarlo immediatamente dal Bayern Monaco". Difficilmente, dunque, il Milan potrà disporre di lui negli anni a venire.