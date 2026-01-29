Pianeta Milan
Milan, addio Goretzka? Offerta dell’Atlético Madrid: ecco quando risponderà il giocatore

Milan, si allontana Goretzka: l'Atlético Madrid lo vuole subito. Lo scenario più probabile
Il Milan rischia di veder sfumare la possibilità di ingaggiare Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, da svincolato nel prossimo calciomercato estivo. Ecco cosa sta succedendo
Nonostante i continui contatti con l'agenzia Roof, la stessa di Niclas Füllkrug, che ne cura gli interessi, il Milan rischia di veder sfumare il sogno di ingaggiare Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, a parametro zero, nel prossimo calciomercato estivo, per la stagione 2026-2027.

Calciomercato Milan, Goretzka sfuma: è vicino all'Atlético Madrid

L'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone, infatti, vuole prendere immediatamente Goretzka (si parla di un'offerta di circa 10-15 milioni di euro al Bayern Monaco per rilevarne il cartellino a cinque mesi dalla scadenza contrattuale) per sostituire l'inglese Conor Gallagher, tornato in Premier League, al Tottenham, nei giorni scorsi.

Le conferme sull'esistenza di una concreta possibilità di un approdo di Goretzka all'Atlético Madrid arrivano, in primis, dalla Germania, dal giornalista Florian Plettenberg, volto noto di 'Sky Sport Deutschland'.

"L'Atlético Madrid vuole ingaggiare Leon Goretzka ora. Gli ha fatto un'offerta. Goretzka ci sta pensando e vuole prendere una decisione già giovedì, come rivelato oggi", ha scritto Plettenberg in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Vincent Kompany ha confermato la decisione, dicendo: "So che domani mattina dovrò alzarmi e poi, a un certo punto, avere una conversazione come questa con Max o con Christoph: dobbiamo scambiarci opinioni sulla squadra. Ma non si tratta della mia volontà". "Si tratta di ciò che è giusto per Leon, per il Bayern e per la squadra", ha chiosato Plettenberg.

Anche Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha spiegato come tutto lasci pensare che, alla fine, il Nazionale della Germania diventerà un giocatore dei 'Colchoneros'. "Leon Goretzka si sta avvicinando all'Atlético Madrid - il post social di Schira -. Gli è stato offerto un contratto di 4 anni. L'Atlético sta lavorando per ingaggiarlo immediatamente dal Bayern Monaco". Difficilmente, dunque, il Milan potrà disporre di lui negli anni a venire. 

