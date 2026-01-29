Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come sia in piedi un dialogo, tra Milan e Tottenham, per portare Radu Dragusin alla corte di Massimiliano Allegri in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Il difensore centrale rumeno, classe 2002, a Londra non è indispensabile: reduce da un lungo stop per via della rottura del legamento crociato del ginocchio destro, avrebbe bisogno di ritrovare continuità sul terreno di gioco.