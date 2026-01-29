Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan e Tottenham, compromesso per Dragusin? Le ultime news sul difensore

Milan, dialogo con il Tottenham per Dragusin: l'idea del Diavolo, la volontà degli 'Spurs'
Radu Dragusin, difensore rumeno classe 2002, è un concreto obiettivo del Milan per questi ultimi giorni del calciomercato invernale: il rumeno tornerà in Serie A, per indossare la maglia rossonera, dopo aver già giocato con quattro club?
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come sia in piedi un dialogo, tra Milan e Tottenham, per portare Radu Dragusin alla corte di Massimiliano Allegri in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Il difensore centrale rumeno, classe 2002, a Londra non è indispensabile: reduce da un lungo stop per via della rottura del legamento crociato del ginocchio destro, avrebbe bisogno di ritrovare continuità sul terreno di gioco.

Calciomercato Milan, Dragusin da Allegri? Il punto

Ciò, secondo il 'CorSport', potrebbe far propendere gli inglesi a lasciar partire Dragusin in prestito. Magari verso un campionato, come la Serie A, che ben conosce per aver indossato già le maglie di Juventus, Sampdoria, Salernitana e Genoa piuttosto di recente, tra il 2020 e il 2024. La dirigenza del Milan sarebbe anche aperta a prelevare il giocatore in prestito secco fino al prossimo 30 giugno, mentre quella degli 'Spurs' preferirebbe - nel caso - una cessione in prestito con obbligo di riscatto.

Il compromesso, secondo il quotidiano capitolino, potrebbe trovarsi in un'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. A quel punto, se Dragusin dimostrerà di stare bene fisicamente, il Milan potrebbe pensare di riscattarlo e trattenerlo anche per gli anni a venire. Staremo a vedere nei prossimi giorni come evolverà la trattativa. Sempre ammesso che lo farà.

