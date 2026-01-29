Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Fabio Ravezzani ha voluto spendere alcune parole sulla corsa al tricolore dopo l'ultima fase del nuovo format della Champions League di ieri, che ha visto Inter, Atalanta e Juventus andare ai playoff, mentre il Napoli di Antonio Conte è stato eliminato. Ravezzani si è voluto fermare sui nerazzurri, riferendo che nessuna, Milan o Juve che sia, ha l'obbligo di vincere lo scudetto, a differenza dei ragazzi di Chivu. Ecco, di seguito, le sue parole:
INTERVISTE
Ravezzani: “Nessuna delle rivali ha l’obbligo di vincere lo Scudetto come l’Inter”
Milan, senti Ravezzani—
Chi deve guardare alle sue spalle l'Inter? Ecco la risposta di Ravezzani:
"Ditemi quale delle altre rivali è partita con l'obbligo di vincere lo Scudetto: nessuna. L'unica è l'Inter, che ha una capacità di resa che la obbliga a vincere. E' chiaro che ha qualcosa di più degli altri, stupito che abbia preso il largo solo adesso"
