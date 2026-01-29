La lotta scudetto in Serie A, quest'anno come non mai, è molto agguerrita. Sono molte le big a poche lunghezze di distanza l'una con l'altra. Ma questo 'problema' non riguarda solamente la lotta scudetto. Il tutto interessa anche la lotta per il quarto posto. Il Como sta facendo spaventare le grandi del nostro campionato, dato che si trova al sesto posto a soltanto due lunghezze dalla Juventus di Luciano Spalletti (40 e 42 punti). Chi rischia allora di rimanere fuori? A questa domanda ha deciso di rispondere il giornalista sportivo Mimmo Cugini ai microfoni di TMW Radio. Ecco, di seguito, le sue parole: