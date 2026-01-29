La lotta scudetto in Serie A, quest'anno come non mai, è molto agguerrita. Sono molte le big a poche lunghezze di distanza l'una con l'altra. Ma questo 'problema' non riguarda solamente la lotta scudetto. Il tutto interessa anche la lotta per il quarto posto. Il Como sta facendo spaventare le grandi del nostro campionato, dato che si trova al sesto posto a soltanto due lunghezze dalla Juventus di Luciano Spalletti (40 e 42 punti). Chi rischia allora di rimanere fuori? A questa domanda ha deciso di rispondere il giornalista sportivo Mimmo Cugini ai microfoni di TMW Radio. Ecco, di seguito, le sue parole:
Chi rimane fuori dalla Champions? Cugini risponde: "Vedo avanti il Milan rispetto alle altre"
Chi rischia allora di rimanere fuori dalla Champions? La risposta ce l'ha data direttamente Mimmo Cugini: Milan, Juve e....
Milan, le parole di Cugini:—
Milan, chi rimane fuori dalla Champions? Il parere di Mimmo Cugini: "Rischiano almeno due big, quindi credo che sia molto importante la partita di stasera per il Napoli. Se va fuori dalle 24, come ambiente e reazione di Conte, temo un brutto finale di stagione. le altre le vedo alla pari, vedo avanti il Milan".
