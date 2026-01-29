A quel punto, il Milan si è bloccato. Il tecnico Massimiliano Allegri aveva chiesto altri due rinforzi al club di Via Aldo Rossi: un difensore centrale e un esterno destro che potesse dare il cambio ad Alexis Saelemaekers. Il Diavolo, però, si sta muovendo a budget praticamente zero e, pertanto, ha rinviato eventuali innesti proprio a questi ultimi giorni del calciomercato invernale, sperando che qualche occasione potesse spuntare fuori. Gratis o quasi.