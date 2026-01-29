Pianeta Milan
Martorelli: “Mercato? Il Milan non si lascerà scappare qualche occasione se dovesse capitare”

Il noto procuratore Giocondo Martorelli si è detto convinto che il Milan, con i suoi dirigenti, sia attivo in questa fase finale del calciomercato invernale e che potrebbe piazzare un colpo nelle ultime giornate della finestra trasferimenti
Daniele Triolo 

Il calciomercato invernale del Milan si era aperto con il botto: il 2 gennaio, giorno dell'apertura ufficiale della finestra 'di riparazione', ufficializzato Niclas Füllkrug, attaccante giunto in prestito gratuito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Un'operazione velocissima, con il centravanti tedesco, classe 1993, giunto in Italia a ridosso del Natale per svolgere le visite mediche e per iniziare ad allenarsi con i rossoneri per via dell'infortunio che avrebbe tenuto fuori a lungo Santiago Giménez, operatosi alla caviglia destra.

A quel punto, il Milan si è bloccato. Il tecnico Massimiliano Allegri aveva chiesto altri due rinforzi al club di Via Aldo Rossi: un difensore centrale e un esterno destro che potesse dare il cambio ad Alexis Saelemaekers. Il Diavolo, però, si sta muovendo a budget praticamente zero e, pertanto, ha rinviato eventuali innesti proprio a questi ultimi giorni del calciomercato invernale, sperando che qualche occasione potesse spuntare fuori. Gratis o quasi.

Finora, nulla di tutto questo. L'esterno non arriverà al 100%. Sul difensore, qualche chance in più. Ma sempre molto poche. Ecco cosa ha detto a proposito dei movimenti del Milan, il noto procuratore Giocondo Martorelli, intervistato sul tema da 'TuttoMercatoWeb'. "Il Milan probabilmente non si lascerà scappare qualche occasione anche in fase difensiva se dovesse capitare". Sarà realmente così?

