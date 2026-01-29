A quel punto, il Milan si è bloccato. Il tecnico Massimiliano Allegri aveva chiesto altri due rinforzi al club di Via Aldo Rossi: un difensore centrale e un esterno destro che potesse dare il cambio ad Alexis Saelemaekers. Il Diavolo, però, si sta muovendo a budget praticamente zero e, pertanto, ha rinviato eventuali innesti proprio a questi ultimi giorni del calciomercato invernale, sperando che qualche occasione potesse spuntare fuori. Gratis o quasi.
Finora, nulla di tutto questo. L'esterno non arriverà al 100%. Sul difensore, qualche chance in più. Ma sempre molto poche. Ecco cosa ha detto a proposito dei movimenti del Milan, il noto procuratore Giocondo Martorelli, intervistato sul tema da 'TuttoMercatoWeb'. "Il Milan probabilmente non si lascerà scappare qualche occasione anche in fase difensiva se dovesse capitare". Sarà realmente così?
