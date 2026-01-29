Pianeta Milan
Corsa Champions, Bazzani: “Il Milan è avanti, ma non è sicuro di niente. Nessuno è tranquillo”

Fabio Bazzani, ex attaccante in Serie A, ha parlato della corsa per un posto nella prossima Champions League che include anche il Milan
Appassionante, in vetta alla classifica della Serie A 2025-2026, la lotta per lo Scudetto e, di conseguenza, anche quella per un posto nella prossima edizione della Champions League: come noto, al termine della stagione, saranno quattro le squadre italiane ad accedere al massimo torneo continentale per club.

Dando per scontato un posto per l'Inter, prima in classifica a quota 52 punti, ne restano quindi tre da assegnare: in prima fila c'è il Milan, secondo in graduatoria a quota 47; a seguire Roma e Napoli con 43. Juventus (42) e Como (40) tallonano tutti, però, pronti al sorpasso al primo passo falso.

Fabio Bazzani, ex attaccante in Serie A, ha parlato così - in un'intervista concessa a 'TMW Radio' - della corsa per un posto in Champions nella stagione 2026-2027. "Rischiano tutte. Per il Napoli - passata la delusione - il non avere le coppe potrebbe avere un vantaggio. Il Milan è avanti ma non è sicuro di niente. La Juve è in crescita, così come il Como. Sarà una bella gara, non si deve sentire tranquillo nessuno".

