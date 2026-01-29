Fabio Bazzani, ex attaccante in Serie A, ha parlato così - in un'intervista concessa a 'TMW Radio' - della corsa per un posto in Champions nella stagione 2026-2027. "Rischiano tutte. Per il Napoli - passata la delusione - il non avere le coppe potrebbe avere un vantaggio. Il Milan è avanti ma non è sicuro di niente. La Juve è in crescita, così come il Como. Sarà una bella gara, non si deve sentire tranquillo nessuno".