Il Milan non realizzerà un nuovo stadio tutto suo nel Comune di San Donato Milanese, come sembrava ad un certo punto dello scorso anno: ha scelto infatti di costruire l'impianto a San Siro con l'Inter. Anche se per quell'area ci sono altri piani
Nei mesi passati, come si ricorderà, il Milan aveva acquistato e bonificato l'area San Francesco del Comune di San Donato Milanese (MI) con l'intenzione di costruire un nuovo stadio, tutto suo, in quell'area. Il club di Via Aldo Rossi ha tenuto viva l'idea per molto tempo; poi, però, ha deciso di tornare al piano originario, ovvero quello di realizzare il nuovo impianto - condiviso - con l'Inter in zona San Siro.
A tal proposito si è espresso Massimiliano Mistretta, Assessore del Comune di San Donato Milanese, a 'Radio Rossonera'. "La possibilità di vedere lo stadio del Milan nell’area San Francesco si é chiusa quando il Milan ha deciso di comprare insieme all’Inter le aree di San Siro per fare lì il loro stadio. Noi prendiamo atto di questa scelta legittima ma che é alternativa alla proposta sul San Francesco".