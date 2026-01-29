Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Mistretta (Assessore San Donato): “Stadio Milan, possibilità chiusa. Ma il club ci ha prospettato …”

ULTIME MILAN NEWS

Mistretta (Assessore San Donato): “Stadio Milan, possibilità chiusa. Ma il club ci ha prospettato …”

Mistretta (Assessore San Donato): 'Stadio Milan, possibilità chiusa. Ma il club ci ha prospettato ...'
Il Milan non realizzerà un nuovo stadio tutto suo nel Comune di San Donato Milanese, come sembrava ad un certo punto dello scorso anno: ha scelto infatti di costruire l'impianto a San Siro con l'Inter. Anche se per quell'area ci sono altri piani
Daniele Triolo Redattore 

Nei mesi passati, come si ricorderà, il Milan aveva acquistato e bonificato l'area San Francesco del Comune di San Donato Milanese (MI) con l'intenzione di costruire un nuovo stadio, tutto suo, in quell'area. Il club di Via Aldo Rossi ha tenuto viva l'idea per molto tempo; poi, però, ha deciso di tornare al piano originario, ovvero quello di realizzare il nuovo impianto - condiviso - con l'Inter in zona San Siro.

A tal proposito si è espresso Massimiliano Mistretta, Assessore del Comune di San Donato Milanese, a 'Radio Rossonera'. "La possibilità di vedere lo stadio del Milan nell’area San Francesco si é chiusa quando il Milan ha deciso di comprare insieme all’Inter le aree di San Siro per fare lì il loro stadio. Noi prendiamo atto di questa scelta legittima ma che é alternativa alla proposta sul San Francesco".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo in difesa ma non solo: ecco chi vuole Tare per il Milan di Allegri >>>

"Sicuramente sia il Milan che noi siamo interessati a dare uno sviluppo a quell’area con un progetto che abbia le caratteristiche di avere un interesse sovralocale, di qualità e a vocazione sportiva. Il Milan già nei mesi scorsi ci ha prospettato delle alternative a cui deve seguire una concreta proposta progettuale", ha chiosato Mistretta.

Leggi anche
Gasperini: “La prestazione contro il Milan ci ha soddisfatto”
Lotta Scudetto, Colonnese: “Milan vera anti-Inter. Allegri è lì ed è temibile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA