Alla vigilia del match di Europa League contro il Panathinaikos, squadra greca, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, tornando anche a parlare della prestazione fornita nel big match contro il Milan allo Stadio Olimpico. Ecco, di seguito, le sue parole:
Le parole di Gasperini: «Se mi aspettavo Roma terza in campionato e a giocarsi l’accesso alle prime otto di Europa League? No, ma è dall’inizio che cerchiamo di fare il massimo, ogni partita ci ha fatto crescere. Anche contro il Milan, la prestazione ci ha soddisfatto. Anche nelle difficoltà di inizio gennaio con giocatori fuori ed emergenze, ci sia stata un’ulteriore accelerata da parte del gruppo che ci ha portati in alto in classifica. Viaggiamo cercando il massimo da ogni gara, la consapevolezza di questo gruppo è più alta di qualche settimana fa».
