Lotta Scudetto, Capello sicuro: 'Inter organico più forte. Sul Milan ...'

Nella giornata di oggi, il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore rossonero Fabio Capello. L'argomento principale dell'intervista è il duello che sta accendendo la Serie A, vale a dire il testa a testa tra l'Inter di Christian Chivu capolista a 52 punti e il Milan di Massimiliano Allegri secondo a 47 punti, che però deve anche guardarsi alle spalle per proteggere il posto nella prossima Champions League. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.
L'ex tecnico del Milan Fabio Capello è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i temi, la lotta Scudetto e il duello con l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni
Lotta Scudetto, le parole di Fabio Capello su Inter e Milan—
Sulla lotta Scudetto tra Inter e Milan: «L’Inter partiva con un organico più forte, il Milan almeno sulla carta con l’obiettivo di tornare a giocarsi l’Europa anche se c’è sempre chi si aspetta qualcosa in più. Credo che almeno ad oggi la classifica della Serie A rispecchi i valori delle protagoniste, soprattutto di quelle che da qui a maggio si giocheranno il titolo».
