Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Duello Inter-Milan, Capello non ha dubbi: “Nerazzurri con un organico più forte. La classifica …”

INTERVISTE

Duello Inter-Milan, Capello non ha dubbi: “Nerazzurri con un organico più forte. La classifica …”

Lotta Scudetto, Capello sicuro: 'Inter organico più forte. Sul Milan ...'
L'ex tecnico del Milan Fabio Capello è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i temi, la lotta Scudetto e il duello con l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Nella giornata di oggi, il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore rossonero Fabio Capello. L'argomento principale dell'intervista è il duello che sta accendendo la Serie A, vale a dire il testa a testa tra l'Inter di Christian Chivu capolista a 52 punti e il Milan di Massimiliano Allegri secondo a 47 punti, che però deve anche guardarsi alle spalle per proteggere il posto nella prossima Champions League. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Lotta Scudetto, le parole di Fabio Capello su Inter e Milan

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Aké può essere il tuo Akanji: perfetto per Allegri. Caratteristiche e quanto guadagna>>>

Sulla lotta Scudetto tra Inter e Milan: «L’Inter partiva con un organico più forte, il Milan almeno sulla carta con l’obiettivo di tornare a giocarsi l’Europa anche se c’è sempre chi si aspetta qualcosa in più. Credo che almeno ad oggi la classifica della Serie A rispecchi i valori delle protagoniste, soprattutto di quelle che da qui a maggio si giocheranno il titolo».

Leggi anche
Milan, senti Capello: “Gli attaccanti rossoneri non aiutano la squadra quando c’è da...
Gimenez sicuro: “Tra qualche settimana potrò tornare a giocare. Ho fatto un errore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA