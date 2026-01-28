Milan, Gimenez: 'L'infortunio è peggiorato piano piano. Giocherò ...

Dopo le parole di qualche giorno fa (leggile qui) l'attaccante del Milan Santiago Gimenez ha parlato di nuovo, stavolta a 'ESPN': "È stato difficile, perché ci sono state alcune settimane in cui giocavo con dolore. L’infortunio ha iniziato a peggiorare sempre di più. Ho dovuto fermarmi, ma ora voglio solo guardare al presente e al futuro, non vivere nel passato. Sono motivato perché sento di stare facendo un buon recupero e spero che tra qualche settimana potrò tornare a giocare", queste le parole del messicano sull'infortunio alla caviglia: "Sì, va avanti da molto tempo. All’inizio era solo un piccolo dolore e, come calciatori, se abbiamo un po’ di dolore continuiamo a giocare. È normale per noi. Ma penso sia stato un errore".