Milan, Gimenez: 'L'infortunio è peggiorato piano piano. Giocherò ...

Al Milan gioca con Pulisic in attacco. C'è rivalità tra Messico e USA? "Questa è sempre una discussione nello spogliatoio con tutti. Ci fanno battute o ci chiedono: “Chi è più forte, USA o Messico?”. Io inizio a dire Messico, Pulisic inizia a dire USA ed è una lotta nello spogliatoio, ma sempre con affetto! Se giochiamo una partita con le nostre nazionali, siamo nemici, siamo rivali. Ma nello spogliatoio è uno dei miei migliori amici. Siamo sempre insieme e spero che, se non gioca contro il Messico, faccia bene. Ma se gioca contro il Messico, ovviamente se devo fermarlo, lo faccio! Ma è stato davvero un grande amico in questo momento difficile. Abbiamo molte cose in comune. Ci piace la NFL: lui tifa Jets, io Dolphins. A volte vado a casa sua, facciamo un barbecue e guardiamo la NFL".
