Giménez ha annunciato che la caviglia operata nel dicembre 2025 è in via di guarigione e che il suo rientro in campo è più vicino. D'altronde, non vede l'ora di regalare soddisfazioni alla squadra per cui ha sempre tifato, sin da piccolo. "Il Milan è una squadra per cui sognavo di giocare fin da bambino. Guardare Nelson Dida, Ricardo Kaká, Hernán Crespo, Ronaldinho, Andrea Pirlo, mi fa venire la pelle d'oca. Rappresentare la loro maglia è un grande onore per me".

"Con Modrić momenti belli, parla spagnolo e mi abita accanto" — "I sogni diventano realtà e apprezzo molto il fatto che si fidino di me, perché personalmente non ho mai avuto grandi prestazioni sportive", ha affermato ancora il bomber messicano. Il quale, poi, parlando a lungo delle prospettive della sua Nazionale ai Mondiali, ha regalato un aneddoto relativo a Luka Modrić, suo compagno di squadra in rossonero e - si scopre - anche vicino di casa a Milano.

"Modrić è il mio vicino. Abbiamo condiviso momenti davvero belli perché parla spagnolo e, cosa ancora più importante, abita accanto", ha detto inizialmente, prima di raccontare l'aneddoto. Quindi, il 'Bebote' ha detto: "È venuto a casa mia, ha bussato alla porta e ha chiesto il lettino per i massaggi. È venuto anche il suo fisioterapista; sapeva che ce l'avevo, e quando me l'ha chiesto, ero con la mia famiglia, e tutti volevano una foto (ride, n.d.r.). Ha chiacchierato con loro; è un bravo ragazzo. Come persona, è ancora meglio. Mi ha aiutato molto; ha molta esperienza, è un grande leader ed è un grande giocatore di squadra".

Giménez ha spiegato a 'ESPN Mexico', poi, come, all'inizio, non sia stato facile per lui in Italia, ma ha anche detto di essersi innamorato di Milano. "Amo tutto dell'Italia, a partire dalla gente. Possono sembrare scontrosi, ma quando ti accolgono, è come se fossi un fratello. Lo adoro. Sono molto legati alla famiglia; ci sono persone che non ti conoscono e ti abbracciano", ha chiosato. "Lo vedo all'interno della squadra, ed è questo che mi piace davvero degli italiani. Adoro il cibo. Non c'è il chili, ma c'è la pizza e la pasta, c'è tutto. Cucinare è un'arte e la città è elegante; i caffè più esclusivi convivono con i locali più semplici e tutto sembra normale".