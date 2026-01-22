Orlando, parlando a 'Radio Dance City4You', ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo in classifica in Serie A, a quota 46 punti, a - 3 dall'Inter di Cristian Chivu, capolista del torneo. "Il Milan, secondo me, sta facendo un grandissimo campionato. Rimanere vicino all'Inter non è per niente facile. Il gioco dei rossoneri non è brillantissimo, ma i risultati sono la cosa più importante, nella nostra realtà".