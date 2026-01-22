Pianeta Milan
Orlando: “Il Milan sta facendo un grandissimo campionato. Può essere antagonista dell’Inter”

Alessandro Orlando, ex difensore del Milan negli anni Novanta, ha parlato a 'Radio Dance City4You' del campionato al vertice fatto finora in Serie A dal Diavolo di Massimiliano Allegri. Vede nei rossoneri la vera avversaria dell'Inter per la vittoria
Alessandro Orlando, terzino sinistro classe 1970, passò dall'Udinese al Milan, nell'estate 1993, per 3,2 miliardi di lire: in rossonero giocò 27 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, segnando una rete in Champions nel 6-0 sul campo del Copenaghen e una nella coppa nazionale a 'San Siro' contro il Piacenza.

Milan, le parole di Orlando sui rossoneri

L'estate successiva, 1994, dopo aver iniziato la stagione con il Diavolo, fu ceduto alla Juventus nello scambio che portò Paolo Di Canio a Milano. Non prima, però, di aver vinto una Champions League, uno Scudetto e due Supercoppe Italiane indossando la maglia del Milan. Un'esperienza, dunque, breve ma intensa la sua.

Orlando, parlando a 'Radio Dance City4You', ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo in classifica in Serie A, a quota 46 punti, a - 3 dall'Inter di Cristian Chivu, capolista del torneo. "Il Milan, secondo me, sta facendo un grandissimo campionato. Rimanere vicino all'Inter non è per niente facile. Il gioco dei rossoneri non è brillantissimo, ma i risultati sono la cosa più importante, nella nostra realtà".

"Quindi, direi che al momento la stagione è positiva, considerando anche i cambiamenti che sono stati fatti. Il Milan può essere fino alla fine l'antagonista dell'Inter, probabilmente più dello stesso Napoli e di altre squadre", ha chiosato Orlando sulle prospettive dei rossoneri in questa stagione.

