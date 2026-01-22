Pianeta Milan
Sogliano (DS Verona): “Dissi di no al Milan nel 2015. Poi Galliani mi confessò che …”

Sean Sogliano, bravo direttore sportivo dell'Hellas Verona, ha raccontato a 'La Gazzetta dello Sport' un aneddoto sul suo passaggio sfumato al Milan, nel 2015, quando era stato cercato da Adriano Galliani e Barbara Berlusconi. Il suo ricordo
Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, ha raccontato quando, anni fa, ha rifiutato di lasciare il club gialloblu per approdare al Milan.

"All'Hellas Verona tre anni top: subito promozione in Serie A, dopo undici anni, e poi due salvezze. Ma nel 2015, con la squadra già tranquilla, mi cerca il Milan: mi vogliono Barbara Berlusconi, anzitutto, e Adriano Galliani. Che però è onestissimo: 'Io ormai mi occupo molto di mercato'. Molto orgoglioso per la stima, ma anche molto testone come sono, rispondo: 'Se devo essere più un problema che un DS, preferisco non venire'".

"Non le dico quanti 'Ma che c ... fai, sei scemo?' mi presi. Ma le dico anche quello che mi ha confessato Galliani anni dopo: 'Che errore non prenderti come DS al Milan'. Danno e beffa: nel frattempo il Presidente Maurizio Setti si era guardato intorno e disse che non restavo a Verona perché ero troppo ambizioso", ha chiosato Sogliano. E infatti, al termine di quella stagione, Sogliano passò al Carpi. Quindi, Genoa, Bari e Padova nella sua carriera fino al ritorno a Verona nel 2022.

