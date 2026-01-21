Milan, Tassotti è sicuro: 'Non avere le coppe è un grande vantaggio'

Pianeta Milan
Durante l'ultimo appuntamento di 'Radio Anch'io Sport' è stato ospite l'ex terzino rossonero Mauro Tassotti. Tra i temi anche il Milan di Massimiliano Allegri in ottica vittoria dello Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni
Mauro Tassotti, storico ex difensore rossonero e ora collaboratore tecnico nel Milan Futuro, è stato ospite ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, soffermandosi anche sulle possibilità del Milan di Massimiliano Allegri di vincere lo Scudetto, ma non solo. Ecco, di seguito, le parole riportate da 'Tuttomercatoweb'.

Lotta Scudetto, le parole di Tassotti sul Milan

"Se il Milan rimarrà attaccato diventerà una possibile candidata alla vittoria finale. A livello di rosa ha qualcosa in meno rispetto a Inter e Napoli, ma non avere le coppe è un bel vantaggio. Anche se non è una bella cosa, perché vuol dire che la stagione precedente è stata fatta male. Ma pensando al campionato, è un grande bel vantaggio concentrarsi solo sulla partita della domenica e arrivare con le energie giuste. Le altre invece dovranno giocare a marzo partite di coppa da dentro e fuori che tolgono tanto".

Si segna di più a livello giovanile? "Nel nostro campionato si fanno tanti gol: Quest'anno facciamo la Serie D e ci sono più errori, il livello è più basso. Abbiamo ragazzi 2006 e 2007, mentre gli altri hanno l'obbligo di far giocare solo tre giovani. CI sono anche più falli, molto non vengono fischiati ma è una palestra anche per gli arbitri, non solo per i ragazzi. Ci sono sicuramente più gol che in Serie A. Ma non bisogna ridurre il calcio al semplice gol: le partite sono belle senza che le partite finiscano 4-0. Inter-Napoli, ad esempio, è andata via che è stato un piacere, l'arbitro ha lasciato correre. Per uno spettatore neutrale è stato un bellissimo spettacolo".

