Milan, Tassotti è sicuro: 'Non avere le coppe è un grande vantaggio'

Si segna di più a livello giovanile? "Nel nostro campionato si fanno tanti gol: Quest'anno facciamo la Serie D e ci sono più errori, il livello è più basso. Abbiamo ragazzi 2006 e 2007, mentre gli altri hanno l'obbligo di far giocare solo tre giovani. CI sono anche più falli, molto non vengono fischiati ma è una palestra anche per gli arbitri, non solo per i ragazzi. Ci sono sicuramente più gol che in Serie A. Ma non bisogna ridurre il calcio al semplice gol: le partite sono belle senza che le partite finiscano 4-0. Inter-Napoli, ad esempio, è andata via che è stato un piacere, l'arbitro ha lasciato correre. Per uno spettatore neutrale è stato un bellissimo spettacolo".