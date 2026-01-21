Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha voluto spendere alcune parole sulla stagione fatta dal Milan di Massimiliano Allegri, esprimendo quali, secondo lui, sono i passi falsi fatti da Allegri in stagione, soffermandosi anche sulla Coppa Italia. Ecco, di seguito, le sue parole:
Cruciani: "L'unico passo falso fatto da Allegri e il suo Milan è stato la Coppa Italia"
INTERVISTE
Cruciani: “L’unico passo falso fatto da Allegri e il suo Milan è stato la Coppa Italia”
Durante l'ultima puntata di Cose Scomode, Giuseppe Cruciani ha speso alcune parole su Allegri, allenatore del Milan
Milan, parla Cruciani—
Le parole di Cruciani su Allegri: “L’unico passo falso di Allegri fino ad ora, perchè ricordiamo che ha perso solo 1 partita, la prima, e ha fatto 20 risultati utili consecutivi, certo che poi ci sono le partite in cui il Milan ha giocato male, è evidente che magari qualche partita meritava anche di perderla, però resta il fatto che non le ha perse. Questo alla fine peserà. L’unico passo falso di Allegri è stato la Coppa Italia perchè la sconfitta con la Lazio a Roma, in un anno in cui non hai le coppe, poteva essere un obiettivo”
