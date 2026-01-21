Pianeta Milan
Cruciani: “L’unico passo falso fatto da Allegri e il suo Milan è stato la Coppa Italia”

Impallomeni: 'Milan di Allegri riesce a giocare in modi diversi e sa soffrire'
Durante l'ultima puntata di Cose Scomode, Giuseppe Cruciani ha speso alcune parole su Allegri, allenatore del Milan
Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha voluto spendere alcune parole sulla stagione fatta dal Milan di Massimiliano Allegri, esprimendo quali, secondo lui, sono i passi falsi fatti da Allegri in stagione, soffermandosi anche sulla Coppa Italia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Cruciani

Le parole di Cruciani su Allegri: “L’unico passo falso di Allegri fino ad ora, perchè ricordiamo che ha perso solo 1 partita, la prima, e ha fatto 20 risultati utili consecutivi, certo che poi ci sono le partite in cui il Milan ha giocato male, è evidente che magari qualche partita meritava anche di perderla, però resta il fatto che non le ha perse. Questo alla fine peserà. L’unico passo falso di Allegri è stato la Coppa Italia perchè la sconfitta con la Lazio a Roma, in un anno in cui non hai le coppe, poteva essere un obiettivo”

