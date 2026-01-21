Le parole di Cruciani su Allegri: “L’unico passo falso di Allegri fino ad ora, perchè ricordiamo che ha perso solo 1 partita, la prima, e ha fatto 20 risultati utili consecutivi, certo che poi ci sono le partite in cui il Milan ha giocato male, è evidente che magari qualche partita meritava anche di perderla, però resta il fatto che non le ha perse. Questo alla fine peserà. L’unico passo falso di Allegri è stato la Coppa Italia perchè la sconfitta con la Lazio a Roma, in un anno in cui non hai le coppe, poteva essere un obiettivo”