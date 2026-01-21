Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Tassotti: “Allegri è un mix tra Sacchi e Capello: allenatore pratico a cui piace il bel gioco”

INTERVISTE

Milan, senti Tassotti: “Allegri è un mix tra Sacchi e Capello: allenatore pratico a cui piace il bel gioco”

Ex Milan, Tassotti: 'Allegri è pratico ma gli piace anche il bel gioco'
Durante l'ultimo appuntamento con 'Radio Anch'io Sport' è stato ospite l'ex terzino rossonero Mauro Tassotti. Tra i temi anche il Milan di Massimiliano Allegri
Redazione

Mauro Tassotti, storico ex difensore del Milan, è stato ospite ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, soffermandosi anche su Massimiliano Allegri e sui rossoneri. Ecco, di seguito, le parole riportate da 'Tuttomercatoweb'.

Le parole di Tassotti sul Milan di Allegri

—  

Dopo Como-Milan si è riaperta il dualismo risultatisti-giochisti. Lei ha avuto Sacchi e Capello: come definirebbe oggi Allegri? "Una via di mezzo tra Sacchi e Capello: un allenatore pratico, ma a cui piace il bel gioco. Anche perché sa che se una squadra gioca bene ha più possibilità di vincere. Max è un amante di una squadra equilibrata, ma non credo che Fabregas non lo sia. È un piacere vedere il Como, squadra che guardo spesso. Credo si possa prendere ispirazione da quella squadra. Secondo me giocare bene aiuta a vincere. Chi gioca male, vince meno".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, i numeri non mentono mai: il percorso dei rossoneri sotto la guida di Allegri

Cosa deve fare il Milan per tornare competitivo a livello europeo? "Deve tornare a cercare di tenere i giocatori più bravi, cosa che non è stato possibile negli ultimi anni. Mi vengono in mente Tonali e Reijnders: quando diventano forti, questi giocatori devi tenerli, se vuoi competere per la Champions".

Leggi anche
Impallomeni: “Roma-Milan? Mi aspetto un blocco basso da Allegri. Max sta facendo un ottimo...
Orlando: “Allegri va elogiato per il suo lavoro al Milan. Rossoneri stanno giocando senza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA