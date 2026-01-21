Ex Milan, Tassotti: 'Allegri è pratico ma gli piace anche il bel gioco'

Le parole di Tassotti sul Milan di Allegri

Dopo Como-Milan si è riaperta il dualismo risultatisti-giochisti. Lei ha avuto Sacchi e Capello: come definirebbe oggi Allegri? "Una via di mezzo tra Sacchi e Capello: un allenatore pratico, ma a cui piace il bel gioco. Anche perché sa che se una squadra gioca bene ha più possibilità di vincere. Max è un amante di una squadra equilibrata, ma non credo che Fabregas non lo sia. È un piacere vedere il Como, squadra che guardo spesso. Credo si possa prendere ispirazione da quella squadra. Secondo me giocare bene aiuta a vincere. Chi gioca male, vince meno".