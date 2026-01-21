Milan, Orlando: 'Leao non ha più la forza di saltare l'uomo. Su Allegri...'

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan di Massimiliano Allegri e Rafael Leao. Ecco il suo commento
L'ex calciatore Massimo Orlando, ai microfoni di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', ha commentato i principali temi che ci lascia il 21^ turno di Serie A. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri e sulla lotta Scudetto, con la Roma di Gasperini possibile mina vagante del campionato. Ecco, di seguito, le sue parole.
Le parole di Massimo Orlando sul Milan di Allegri
Milan, che salto dallo scorso anno: miracolo o grande lavoro?
"Sta facendo un grande lavoro, non è un miracolo. Lo scorso anno il Milan era allo sbando, uno spogliatoio allo sbando. Ogni partita le squadre avversarie avevano tante palle gol, Allegri è stato bravissimo a capire che c'era da dare una quadra, soprattutto dietro. E poi sfruttare le sue caratteristiche, del contropiede, della giocata del singolo. A volte mi annoia ma va elogiato un tecnico a tre punti dall'Inter che è molto più forte. L'unica cosa è che tutto questo sta avvenendo con Leao al 30%, pensa se andasse al massimo...Vedo Leao che non abbia più la forza di saltare l'uomo. Ha la giocata, ma il Milan sta giocando senza Leao".