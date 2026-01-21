Milan, Orlando: 'Leao non ha più la forza di saltare l'uomo. Su Allegri...'

"Sta facendo un grande lavoro, non è un miracolo. Lo scorso anno il Milan era allo sbando, uno spogliatoio allo sbando. Ogni partita le squadre avversarie avevano tante palle gol, Allegri è stato bravissimo a capire che c'era da dare una quadra, soprattutto dietro. E poi sfruttare le sue caratteristiche, del contropiede, della giocata del singolo. A volte mi annoia ma va elogiato un tecnico a tre punti dall'Inter che è molto più forte. L'unica cosa è che tutto questo sta avvenendo con Leao al 30%, pensa se andasse al massimo...Vedo Leao che non abbia più la forza di saltare l'uomo. Ha la giocata, ma il Milan sta giocando senza Leao".