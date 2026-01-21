Su quando virò sul calcio: «Alla fine degli anni 80, a 14 anni, mio padre mi portò a 'San Siro' a vedere il Milan. Grazie a un amico entrammo negli spogliatoi e vedemmo i giocatori. Marco van Basten, Ruud Gullit, Franco Baresi, Paolo Maldini .... Lì dissi che avrei fatto il calciatore».

Sull'esperienza all'Hellas Verona in Serie A e una particolare maglietta sfoggiata dopo un gol: «In panchina c’era Alberto Malesani, l’allenatore da cui ho imparato di più. Iniziai a giocare da ottobre in poi. E segnai 7 gol. Come nasce la maglietta? Me la regalò un tifoso. “Se segni, la mostri”, mi disse. A dicembre, contro il Brescia, infilai due gol ed esultai con la maglia “la vie c’est fantastique quando segna Mario Frick”. Se la ricordano ancora, peccato per la retrocessione. C’erano problemi finanziari, nel girone di ritorno non abbiamo preso una lira. Eravamo scontenti, incazzati, ma forti. Alberto Gilardino, Adrian Mutu, Mauro Camoranesi, Massimo Oddo, Vincenzo Italiano. Ma come si fa a retrocedere con una squadra così?».

Sulla sua esperienza nella Nazionale del Liechtenstein e su come è stato vincere soltanto 9 partite su 125 giocate: «Sono stato l’unico a perdere cento partite con la nazionale, ma nessuno mi toglierà mai la vittoria contro l’Azerbaigian, la prima, o il 2-2 contro il Portogallo vicecampione d’Europa. Ho difeso la maglia per 22 anni, dai 19 ai 41. Incassare 5 gol a botta era terribile, ma nessuno ci ha mai snobbato. Solo Ibra scrisse nel suo libro che si annoiava a giocare contro di noi o San Marino. Io per il mio Paese ho giocato pure centrale difensivo con la 10, dando spallate a tutti».

Sulla possibilità di allenare in Italia: «Sì, mi piacerebbe, da voi sono stato da Dio. In estate ho parlato con il Pisa, ma hanno scelto Gilardino, con cui giocavo a Verona. Destino. Ora sono concentrato sul Lucerna, da cui sono passati Ardon Jashari e Aleksandar Stankovic, il figlio di Dejan: ho allenato due fenomeni, vedrete».