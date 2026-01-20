Barsotti svela: 'Anche senza coppe, ho visto il Milan a corto di energie'

Milan stanco? Ecco le parole di Giovanni Barsotti

"È un momento in cui manca un po’ di gamba a tutti. Io ero a San Siro per il Milan e anche loro, che non fanno le coppe, stanno un po’ pagando. Le squadre che hanno fatto la Supercoppa sono tutte un po’ a corto di energie: l’Inter sta vincendo ma con risultati risicati, il Bologna è entrato in crisi. Il Napoli dovrà fare una partita intelligente, perché è una trasferta estrema, per clima e ambiente. Il Parken non è mai uno stadio semplice. Fa freddo, c’è questo sole freddo che inganna, e poi hai davanti una squadra molto motivata. In otto giorni il Napoli gioca tre partite decisive: Copenaghen, Juventus e Chelsea".