Barsotti svela: 'Anche senza coppe, ho visto il Milan a corto di energie'

Giovanni Barsotti, giornalista di DAZN, ha svelato in onda su 'Radio Tutto Napoli' un'interessante retroscena sul Milan. Ecco, le sue dichiarazioni
Nella giornata di oggi, il giornalista di DAZNGiovanni Barsotti è stato ospite su 'Radio Tutto Napoli'. Tema principale, ovviamente, la squadra di Antonio Conte, ma nel discorso ha svelato una caratteristica che accomuna le quattro squadre che hanno giocato la 'Final Four' di Supercoppa Italiana, vale a dire Napoli, Milan, Bologna e Inter. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan stanco? Ecco le parole di Giovanni Barsotti

"È un momento in cui manca un po’ di gamba a tutti. Io ero a San Siro per il Milan e anche loro, che non fanno le coppe, stanno un po’ pagando. Le squadre che hanno fatto la Supercoppa sono tutte un po’ a corto di energie: l’Inter sta vincendo ma con risultati risicati, il Bologna è entrato in crisi. Il Napoli dovrà fare una partita intelligente, perché è una trasferta estrema, per clima e ambiente. Il Parken non è mai uno stadio semplice. Fa freddo, c’è questo sole freddo che inganna, e poi hai davanti una squadra molto motivata. In otto giorni il Napoli gioca tre partite decisive: Copenaghen, Juventus e Chelsea".

Giovanni Barsotti ha poi continuato sul Napoli: "È un momento cruciale e delicato, bisogna stringere i denti. Il Napoli è corto in mezzo al campo, Conte è corto soprattutto lì. Se arriverà un rinforzo, secondo me arriverà in mezzo. L’uscita di Lucca era abbastanza scontata: dopo l’espulsione di Eindhoven la sua considerazione è scesa molto. Su Lang mi aspettavo di più, soprattutto con l’attacco a tre. Pensavo avesse più spazio, invece evidentemente anche lui vuole giocare di più. Ma il vero problema del Napoli è la mediana: McTominay sta facendo praticamente il mediano per tutta la stagione ed è un giocatore che nasce con altre caratteristiche. Nel gioco di Conte sarebbe più utile fargli fare qualche metro in avanti e avere un centrocampista in più dietro".

