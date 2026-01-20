Scudetto, Di Napoli: 'Allegri sta facendo un ottimo lavoro al Milan, ma...'

Pianeta Milan
Di Napoli sicuro: “Milan nella lotta Scudetto? Allegri sta andando oltre il valore della squadra”

Ospite a 'Maracanà' su 'TMW Radio' l'ex calciatore Arturo Di Napoli ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni sui rossoneri in ottica lotta Scudetto
Durante l'ultima puntata di 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio' a parlare dei temi che ci lascia la 21^ giornata di Serie A è stato l'ex calciatore Arturo Di Napoli. Nelle sue parole, non poteva mancare un pensiero sul Milan di Massimiliano Allegri, reduce da due vittorie di fila contro il Como di Cesc Fabregas e il Lecce di Eusebio Di Francesco. Ecco, di seguito, le sue parole sui rossoneri in ottica lotta Scudetto.

Si va verso un confronto Inter-Milan per il titolo? "No, credo che il Napoli ci sia ancora, ha tanti elementi da recuperare. Ha una rosa ridotta all'osso, per me sarà un trio".

Arturo Di Napoli ha poi aggiunto: "Al Milan Allegri sta facendo un grandissimo lavoro e sta andando oltre le possibilità e il valore della squadra. Per me è un passo dietro a Inter e Napoli. Allegri e tare stanno facendo un grande lavoro. Ci metto la Roma se fa ancora qualcosa in più".

