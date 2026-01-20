Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Teotino ha voluto commentare il rendimento di Maignan e Rabiot del Milan: le sue parole
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Gianfranco Teotino ha voluto commentare il rendimento di questa stagione di due calciatori del Milan: Mike Maignan e Adrien Rabiot. Secondo il giornalista, i due francesi sono i giocatori più determinati della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Teotino poi ha voluto soffermarsi in particolare su Rabiot, riferendo che ha una presenza davvero impressionante, sovrastando fisicamente qualsiasi tipo di avversario. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, parla Teotino
Milan, le parole di Gianfranco Teotino nei confronti di Adrien Rabiot e Mike Maignan:"Secondo me questo Rabiot è ancora più determinante di Modric. Il francese ha una presenza in campo impressionante, sia nei confronti dei compagni sia degli avversari, ti sovrasta fisicamente ovunque. In questo momento insieme a Mike Maignan, Rabiot è il giocatore più determinante del Milan".