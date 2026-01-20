Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Teotino ha voluto commentare il rendimento di Maignan e Rabiot del Milan: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Gianfranco Teotino ha voluto commentare il rendimento di questa stagione di due calciatori del Milan : Mike Maignan e Adrien Rabiot . Secondo il giornalista, i due francesi sono i giocatori più determinati della squadra allenata da Massimiliano Allegri . Teotino poi ha voluto soffermarsi in particolare su Rabiot, riferendo che ha una presenza davvero impressionante, sovrastando fisicamente qualsiasi tipo di avversario. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Teotino

Milan, le parole di Gianfranco Teotino nei confronti di Adrien Rabiot e Mike Maignan:"Secondo me questo Rabiot è ancora più determinante di Modric. Il francese ha una presenza in campo impressionante, sia nei confronti dei compagni sia degli avversari, ti sovrasta fisicamente ovunque. In questo momento insieme a Mike Maignan, Rabiot è il giocatore più determinante del Milan".