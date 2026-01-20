Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Teotino: “Rabiot più determinante di Modric nel Milan insieme a Maignan”

INTERVISTE

Teotino: “Rabiot più determinante di Modric nel Milan insieme a Maignan”

Teotino: 'Rabiot più determinante di Modric nel Milan insieme a Maignan'
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Teotino ha voluto commentare il rendimento di Maignan e Rabiot del Milan: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Gianfranco Teotino ha voluto commentare il rendimento di questa stagione di due calciatori del Milan: Mike Maignan e Adrien Rabiot. Secondo il giornalista, i due francesi sono i giocatori più determinati della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Teotino poi ha voluto soffermarsi in particolare su Rabiot, riferendo che ha una presenza davvero impressionante, sovrastando fisicamente qualsiasi tipo di avversario. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Teotino

—  

Milan, le parole di Gianfranco Teotino nei confronti di Adrien Rabiot e Mike Maignan:"Secondo me questo Rabiot è ancora più determinante di Modric. Il francese ha una presenza in campo impressionante, sia nei confronti dei compagni sia degli avversari, ti sovrasta fisicamente ovunque. In questo momento insieme a Mike Maignan, Rabiot è il giocatore più determinante del Milan".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: 4-3-3, 3-4-3 per il Milan? Centrocampo e il fattore Saelemaekers: ecco i contro di un cambio tattico

Delle ottime prestazioni di Maignan ne aveva parlato anche Massimiliano Allegri post Como: "Bravissimo Maignan a tenerci in piedi, credo che per fare grandi squadre c'è bisogno di grandi giocatori, come Mike".

Leggi anche
Corsa Scudetto, Maicon: “L’Inter ha qualcosa in più. Milan rosa inferiore”
Marchegiani sicuro: “Credo che il Milan abbia una strategia”. Ecco quale

© RIPRODUZIONE RISERVATA