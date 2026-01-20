Pianeta Milan
Marchegiani sicuro: “Credo che il Milan abbia una strategia”. Ecco quale

L'ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato la vittoria del Milan di misura contro il Lecce allo stadio San Siro. Ecco il parere da Sky Sport
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Continua a vincere il Milan: la squadra di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto in Serie A. Soli tre punti dalla vetta dell'Inter. La vittoria contro il Lecce è stata molto importante, con i rossoneri che hanno dominato la partita, specialmente nel secondo tempo dove il protagonista è stato Falcone. Anche l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato a Sky Sport della bella vittoria dei rossoneri. Ecco le sue parole, specialmente sul modo di giocare della squadra di Allegri.

"Al di là del fatto che tu hai i cambi migliori del Lecce, hai una squadra più fisica, è proprio il modo di affrontare la partita. Non è la prima volta che vedo il Milan avere un atteggiamento diverso nel secondo tempo, un piano tattico differente: io penso che sia una strategia". Prossimi turni molto importanti per il Diavolo: domenica sfida alla Roma, poi sempre in trasferta contro il Bologna.

