Maximilian Ibrahimovic: “Ajax? Divertente: gente nuova, un nuovo calcio. Mi piace”

Maximilian Ibrahimovic, attaccante classe 2006 passato dal Milan all'Ajax in prestito con diritto di riscatto in questo calciomercato invernale, ha esordito in Eerste Divisie con la Seconda Squadra dei 'Lancieri' di Amsterdam. Le sue parole a 'ESPN'
Daniele Triolo 

In questa sessione invernale di calciomercato il Milan ha ceduto all'Ajax, con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato, secondo indiscrezioni, a 3,5 milioni di euro) più una percentuale sull'eventuale, futura, rivendita del cartellino, l'attaccante svedese Maximilian Ibrahimovic.

Esordio per Maximilian Ibrahimovic con l'Ajax ... dei giovani

Il figlio di Zlatan, classe 2006, è stato aggregato allo Jong Ajax, la Seconda Squadra dei 'Lancieri' di Amsterdam, che milita nella Eerste Divisie, la seconda serie olandese, in cui, attualmente, si trova al penultimo posto della classifica. Maximilian Ibrahimovic ha fatto il suo esordio, ieri, in occasione del posticipo interno contro il Roda JC.

Entrato al 74', Ibra junior ha rimediato un'ammonizione pochi minuti dopo (81'). La partita è finita poi 2-2. L'attaccante, che fin qui è stato il capocannoniere del Milan Futuro di Massimo Oddo, ha parlato - a 'ESPN' - al termine del match, spiegando come sta procedendo il suo adattamento in Olanda.

"È divertente qui. Un sacco di gente nuova, un nuovo modo di giocare a calcio e ...  fa freddo. Ma mi piace". Il giovane Ibrahimovic, quindi, ha ribadito di essere una persona a sé stante, non una versione in miniatura di suo padre. "E il cartellino giallo che ho preso? Beh, di certo non l'ho considerato un cartellino giallo", la sua chiosa.

