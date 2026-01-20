Entrato al 74', Ibra junior ha rimediato un'ammonizione pochi minuti dopo (81'). La partita è finita poi 2-2. L'attaccante, che fin qui è stato il capocannoniere del Milan Futuro di Massimo Oddo, ha parlato - a 'ESPN' - al termine del match, spiegando come sta procedendo il suo adattamento in Olanda.
LEGGI ANCHE: Calciomercato, Accomando: “Milan, passi avanti per Coppola”. La formula dell’affare >>>
"È divertente qui. Un sacco di gente nuova, un nuovo modo di giocare a calcio e ... fa freddo. Ma mi piace". Il giovane Ibrahimovic, quindi, ha ribadito di essere una persona a sé stante, non una versione in miniatura di suo padre. "E il cartellino giallo che ho preso? Beh, di certo non l'ho considerato un cartellino giallo", la sua chiosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA