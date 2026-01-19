"È un Milan che non ha una difesa incredibile, sta crescendo De Winter, Gabbia sappiamo quello che può e non può dare, Tomori è spesso inaffidabile. Ha provato Allegri saggiamente a schierare una difesa a 4 per contenere il Como. Ha funzionato? No, perchè il Como meritava di vincere ma credo che Allegri in qualche modo ha predisposto una partita sapendo che avrebbe sofferto di più, sapendo però che il Como poteva essere superato con questo tipo di ripartenze”