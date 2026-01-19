Nel canale YouTube di QSVS, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha voluto spendere alcune parole su Allegri, allenatore del Milan
Nel canale YouTube di QSVS, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha voluto commentare la partita tra Como e Milan, finita 3-1 a favore dei rossoneri grazie ai gol di Christopher Nkunku e Adrien Rabiot. Ravezzani ha voluto soffermarsi sul ruolo di Massimiliano Allegri, facendo riferimento anche alla sua esperienza alla Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, parla Ravezzani
“Allegri ha dei meriti, forse anche quello di avere un po’ di fortuna, ma non dimentichiamo che le scelte del Milan, la filosofia di Allegri, non è nata con Allegri alla Juve o al Milan perchè per esempio in Spagna tutti sanno che il Real di Ancelotti giocava come il Milan di Allegri, cioè subiva, accettava di farsi attaccare e che poi sfruttando le qualità dei suoi giocatori ripartiva in contropiede. Quindi è una filosofa di gioco che io credo che si attagli molto bene alle necessità e alle qualità del Milan oggi".