Ravezzani: 'Il gioco di Allegri non è nato ieri. In spagna il Real giocava come il Milan di Max'
Nel canale YouTube di QSVS, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha voluto spendere alcune parole su Allegri, allenatore del Milan
Nel canale YouTube di QSVS, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha voluto commentare la partita tra Como e Milan, finita 3-1 a favore dei rossoneri grazie ai gol di Christopher Nkunku e Adrien Rabiot. Ravezzani ha voluto soffermarsi sul ruolo di Massimiliano Allegri, facendo riferimento anche alla sua esperienza alla Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole:

Allegri ha dei meriti, forse anche quello di avere un po’ di fortuna, ma non dimentichiamo che le scelte del Milan, la filosofia di Allegri, non è nata con Allegri alla Juve o al Milan perchè per esempio in Spagna tutti sanno che il Real di Ancelotti giocava come il Milan di Allegri, cioè subiva, accettava di farsi attaccare e che poi sfruttando le qualità dei suoi giocatori ripartiva in contropiede. Quindi è una filosofa di gioco che io credo che si attagli molto bene alle necessità e alle qualità del Milan oggi".

"È un Milan che non ha una difesa incredibile, sta crescendo De Winter, Gabbia sappiamo quello che può e non può dare, Tomori è spesso inaffidabile. Ha provato Allegri saggiamente a schierare una difesa a 4 per contenere il Como. Ha funzionato? No, perchè il Como meritava di vincere ma credo che Allegri in qualche modo ha predisposto una partita sapendo che avrebbe sofferto di più, sapendo però che il Como poteva essere superato con questo tipo di ripartenze

