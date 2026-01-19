Il Milan continua a vincere e a convincere: la squadra di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto in Serie A a soli tre punti di distanza dall'Inter capolista e a 7 punti di vantaggio sul quinto posto. La vittoria contro il Lecce è stata molto importante. Dominio assoluto, specialmente nella ripresa. Anche il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a 'Pressing' di Mediaset della bella vittoria dei rossoneri. Ecco le sue parole, specialmente sul Diavolo in corsa ancora per vincere lo Scudetto.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Biasin: “Maignan poteva stare a casa. Milan squadra forte e candidata per lo Scudetto”
MILAN-LECCE
Biasin: “Maignan poteva stare a casa. Milan squadra forte e candidata per lo Scudetto”
Il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato la vittoria del Milan di misura contro il Lecce allo stadio San Siro. Ecco il parere dal programma Mediaset 'Pressing'
"Maignan poteva stare a casa, non l'abbiamo mai visto contro il Lecce. Continuo a pensare che il Milan sia una serissima candidata per lo Scudetto: io lo dico da luglio. E soprattutto, anche se in tanti non lo pensano, io credo che sia una squadra forte". Ora per il Diavolo ci sono partite molto difficili e importanti. Questa domenica ci sarà la sfida contro la Roma. Dopodiché altra trasferta contro il Bologna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA