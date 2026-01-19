Il Milan continua a vincere e a convincere : la squadra di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto in Serie A a soli tre punti di distanza dall'Inter capolista e a 7 punti di vantaggio sul quinto posto. La vittoria contro il Lecce è stata molto importante. Dominio assoluto, specialmente nella ripresa. Anche il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a 'Pressing' di Mediaset della bella vittoria dei rossoneri. Ecco le sue parole, specialmente sul Diavolo in corsa ancora per vincere lo Scudetto.

"Maignan poteva stare a casa, non l'abbiamo mai visto contro il Lecce. Continuo a pensare che il Milan sia una serissima candidata per lo Scudetto: io lo dico da luglio. E soprattutto, anche se in tanti non lo pensano, io credo che sia una squadra forte". Ora per il Diavolo ci sono partite molto difficili e importanti. Questa domenica ci sarà la sfida contro la Roma. Dopodiché altra trasferta contro il Bologna.