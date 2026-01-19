Continua a fare discutere il Milan: la squadra di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto in classifica a soli tre punti di distanza dall'Inter capolista. La vittoria contro il Lecce è stata molto importante, con i rossoneri che hanno dominato la partita, specialmente nel secondo tempo con Falcone che ha salvato spesso i giallorossi. Anche il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a 'Pressing' di Mediaset della bella vittoria dei rossoneri. Ecco le sue parole, specialmente sul modo di giocare della squadra di Allegri.

"Ci sono state partite in cui il Milan non ha giocato bene. Con Lecce il Milan ha fatto una partita molto buona, ha creato tante opportunità, vince con grande merito, anche perché il portiere avversario è stato il migliore in campo e Maignan non l'abbiamo mai visto". Ora per il Milan arrivano partite molto importanti e anche difficili. Questa domenica ci sarà la sfida contro la Roma, poi il Bologna, entrambe in trasferta.