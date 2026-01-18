Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato di Milan e di Mike Maignan: le parole sul rinnovo contrattuale del francese

Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Lecce, con un record molto speciale da battere, per poi spostarsi a parlare della questione contrattuale legata a Mike Maignan, portiere rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Pellegatti

"Il Milan se non perde stasera contro il Lecce eguaglierebbe Fabio Capello nel '92/93, che perde la prima partita alla 23esima giornata. È una bella statistica a dimostrazione della continuità. Chiaro che si chiede bel gioco, più spumeggiante. Vediamo se con Lecce aggrediremo subito la gara, il Milan è a 6 punti dall'Inter, poi abbiamo 3 trasferte di fila, giocando la prossima a San Siro il 22 febbraio (Salvo Milan-Como il 17). Bisogna quindi ottimizzare la partita di stasera, che è nella parte destra della classifica.