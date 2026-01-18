Nel suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha voluto commentare il match tra Como e Milan: l'analisi del match
Nel suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha voluto commentare il match tra Como e Milan, finito 3-1 a favore dei rossoneri, soffermandosi sul risultato dei rossoneri di Allegri e nel modo in cui è stato conquistato. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, l'analisi di borghi
“Si può discutere di tutto quanto, della scelta di Allegri di cambiare diversi moduli di gioco, 4-4-2 iniziale che funzionava poco, poi il 4-3-3 che invece ha esaltato le caratteristiche dell’uomo che fondamentalmente l’ha vinta ossia Adrien Rabiot però poi alla fine questo è il calcio. Se chiedete a me, non piace questo tipo di idea calcistica. Io non credo che la gente si diverta a vedere queste partite, ma conta zero o meglio conta all’interno della discussione. I risultati del Milan sono sotto gli occhi di tutti, l’incidenza dell’allenatore nel cambio così repentino del Milan è indiscutibile.