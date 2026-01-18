Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Borghi: “I risultati del Milan sono sotto gli occhi di tutti, l’incidenza di Allegri è…”

INTERVISTE

Borghi: “I risultati del Milan sono sotto gli occhi di tutti, l’incidenza di Allegri è…”

Borghi: 'I risultati del Milan sono sotto gli occhi di tutti, l'incidenza di Allegri è...'
Nel suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha voluto commentare il match tra Como e Milan: l'analisi del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha voluto commentare il match tra Como e Milan, finito 3-1 a favore dei rossoneri, soffermandosi sul risultato dei rossoneri di Allegri e nel modo in cui è stato conquistato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, l'analisi di borghi

—  

“Si può discutere di tutto quanto, della scelta di Allegri di cambiare diversi moduli di gioco, 4-4-2 iniziale che funzionava poco, poi il 4-3-3 che invece ha esaltato le caratteristiche dell’uomo che fondamentalmente l’ha vinta ossia Adrien Rabiot però poi alla fine questo è il calcio. Se chiedete a me, non piace questo tipo di idea calcistica. Io non credo che la gente si diverta a vedere queste partite, ma conta zero o meglio conta all’interno della discussione. I risultati del Milan sono sotto gli occhi di tutti, l’incidenza dell’allenatore nel cambio così repentino del Milan è indiscutibile.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Da emergenza ad abbondanza: le soluzioni in attacco possono essere la chiave per il Milan>>>

Poi se chiedete a me non è che mi piaccia più di tanto. Se mi chiedete anche se questa cosa può portare lontano io dico di solito no, si arriva più lontano con un altro tipo di predisposizione. È chiaro che se ci si mette di condizione e allora è chiaro che i risultati sono l’unico giudice

Leggi anche
Bonanni su Como-Milan: “Maignan ha fatto 2-3 miracoli, quando il portiere para …”
Impallomeni sul Milan: “Ho visto un Allegri carico. Sullo scudetto …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA