Impallomeni sul Milan: 'Ho visto un Allegri carico. Sullo scudetto ...'
Il Milan ha vinto contro il Como e tanti opinionisti hanno detto la propria a TMW Radio. Ecco il parere di Stefano Impallomeni
"E' stato un risultato molto importante, per aver accorciato sull'Inter e per poter lottare per lo Scudetto". L'ex giocatore Stefano Impallomeni parla così della vittoria del Milan contro il Como per 3-1: "Per quello che ha dimostrato non sarà semplice, ma per motivazioni e un impegno a settimana può farlo. Il Como ha giocato e il Milan ha vinto, ma non mi aspettavo andasse così".

Impallomeni continua con il suo parere a TMW Radio: "Il Como ha commesso due errori fatali e il Milan ne ha approfittato. Era molto importante vincere dopo due pareggi, ora altre partite importanti e sfide che diranno parecchio. Ho visto un Allegri carico, ha fatto tre punti importanti ma la distanza con l'Inter c'è". Oggi il Milan tornerà in campo per affrontare il Lecce in una partita altrettanto importante, visto che l'Inter ieri ha vinto per 1-0 sul campo dell'Udinese e al momento è a più 6 sul Diavolo.

