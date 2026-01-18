Impallomeni sul Milan: 'Ho visto un Allegri carico. Sullo scudetto ...'

Impallomeni continua con il suo parere a TMW Radio: "Il Como ha commesso due errori fatali e il Milan ne ha approfittato. Era molto importante vincere dopo due pareggi, ora altre partite importanti e sfide che diranno parecchio. Ho visto un Allegri carico, ha fatto tre punti importanti ma la distanza con l'Inter c'è". Oggi il Milan tornerà in campo per affrontare il Lecce in una partita altrettanto importante, visto che l'Inter ieri ha vinto per 1-0 sul campo dell'Udinese e al momento è a più 6 sul Diavolo.