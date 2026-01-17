Su cosa chiede alle sue giocatrici: “La mentalità delle rete inviolata, che è la cosa più importante. Se fai clean sheet porti a casa almeno uno 0-0 e un punto. Nella prima metà della stagione abbiamo segnato in quasi tutte le partite e ho detto alla squadra di crederci, ma oggi non abbiamo fatto abbastanza in fase di possesso”.
Sui prossimi impegni: “Ora è importante recuperare al meglio e usare tutti i mezzi necessari per aiutarci per essere pronte alla prossima gara tra tre giorni. Si possono recuperare energie con l’alimentazione, il sonno, le terapie e la performance; la squadra deve fare di tutto per essere pronta di fisico e di testa. Parma è nel passato, domani analizzeremo gli aspetti positivi che portiamo a casa e quelli su cui dobbiamo migliorare per farci più attenzione nella prossima partita”.
