Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan Femminile, Bakker: “Siamo dispiaciute perché siamo venute qui per vincere”

INTERVISTE

Milan Femminile, Bakker: “Siamo dispiaciute perché siamo venute qui per vincere”

Milan Femminile, crollo nel derby. Bakker: 'È difficile dire cosa è successo. Non ho riconosciuto ...'
Suzanne Bakker , allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club: l'analisi sulla partita contro il Parma, pareggiata 0-0
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Suzanne Bakker , allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club rossonero dopo Parma-Milan, match valido per la decima giornata di campionato terminato 0-0, risultato che ha portato le rossonere al settimo posto. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Siamo dispiaciute perché siamo venute qui per vincere. In difesa abbiamo fatto bene, loro comunque hanno creato qualche opportunità, ma con la palla abbiamo fatto poco. Abbiamo avuto solo un’occasione nella ripresa nel due contro uno con Renzotti e Van Dooren. Dobbiamo prendere decisioni migliori. Come mentalità nel primo tempo difensivamente non abbiamo fatto bene nei duelli, ne abbiamo perso molti e abbiamo dovuto correre molto. Nel secondo tempo poi abbiamo fatto molto meglio, dobbiamo migliorare nel creare occasione”.

LEGGI ANCHE

Su cosa chiede alle sue giocatrici: “La mentalità delle rete inviolata, che è la cosa più importante. Se fai clean sheet porti a casa almeno uno 0-0 e un punto. Nella prima metà della stagione abbiamo segnato in quasi tutte le partite e ho detto alla squadra di crederci, ma oggi non abbiamo fatto abbastanza in fase di possesso”.

LEGGI ANCHE: Rabiot e Maignan sono una lezione per il Milan: non basta investire solo sui giovani per vincere

Sui prossimi impegni: “Ora è importante recuperare al meglio e usare tutti i mezzi necessari per aiutarci per essere pronte alla prossima gara tra tre giorni. Si possono recuperare energie con l’alimentazione, il sonno, le terapie e la performance; la squadra deve fare di tutto per essere pronta di fisico e di testa. Parma è nel passato, domani analizzeremo gli aspetti positivi che portiamo a casa e quelli su cui dobbiamo migliorare per farci più attenzione nella prossima partita”.

Leggi anche
Garbo: “Il Milan non ha rubato nulla. Allegri bravo nel cambiare vestito tattico in...
Milan, Sabatini: “Rabiot, assieme a McTominay, è il centrocampista più forte della Serie...

© RIPRODUZIONE RISERVATA