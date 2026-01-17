Milan, Rabiot e Maignan stanno trascinando i rossoneri a suon di giocate e parate. Una lezione su come impostare il mercato e non solo. Ecco la nostra analisi

Emiliano Guadagnoli Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 21:06)

Il Milan continua con la sua ottima stagione in Serie A. Nonostante i tanti problemi e infortuni avuti specialmente in attacco, i rossoneri restano aggrappati al primo posto dell'Inter che dista solamente 3 punti. Il Diavolo è pienamente in corsa per chiudere nei primi 4 posti del campionato, ovvero il primo obiettivo dichiarato da Allegri e dal club. Nella gestione RedBird il mercato del Milan è stato molto chiaro: investimenti per giocatori giovani, che potessero garantire delle plusvalenze future al club e con degli stipendi non troppo elevati. Durante la scorsa sessione estiva, con l'arrivo di Allegri e Tare qualcosa è cambiato anche sotto questo punto di vista.