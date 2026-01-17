Pianeta Milan
Rabiot e Maignan sono una lezione per il Milan: non basta investire solo sui giovani per vincere

Milan, Rabiot e Maignan stanno trascinando i rossoneri a suon di giocate e parate. Una lezione su come impostare il mercato e non solo. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Il Milan continua con la sua ottima stagione in Serie A. Nonostante i tanti problemi e infortuni avuti specialmente in attacco, i rossoneri restano aggrappati al primo posto dell'Inter che dista solamente 3 punti. Il Diavolo è pienamente in corsa per chiudere nei primi 4 posti del campionato, ovvero il primo obiettivo dichiarato da Allegri e dal club. Nella gestione RedBird il mercato del Milan è stato molto chiaro: investimenti per giocatori giovani, che potessero garantire delle plusvalenze future al club e con degli stipendi non troppo elevati. Durante la scorsa sessione estiva, con l'arrivo di Allegri e Tare qualcosa è cambiato anche sotto questo punto di vista.

Milan, Rabiot, Maignan e non solo

Sono arrivati tre giocatori non proprio giovani e futuribili al Milan: Luka Modric (classe 1985), Adrien Rabiot (classe 1995) e Christopher Nkunku (classe 1997). Giocatori che poi hanno uno stipendio importante: per il croato circa 3,5 milioni netti, per il francese più o meno la stessa cifra, mentre per l'attaccante ex Chelsea circa 5 milioni di euro. Costi importanti per giocatori con età calcistiche non proprio più giovani. Ebbene questo cambio di tendenza ha dato i suoi frutti. Nknku si sta infatti riprendendo dopo una partenza difficile e ora sta segnando con costanza. Può essere un'arma importante per il Milan di Allegri nella seconda parte della stagione. Rabiot e Modric sono due giocatori fondamentali che hanno cambiato il centrocampo del Milan con la loro classe, qualità ed esperienza.

Inoltre in questo discorso deve essere considerato Mike Maignan: il Milan avrebbe offerto un rinnovo importante da 5 milioni più bonus a stagione fino al 2031. Un investimento molto importante per un giocatore non più giovane, visto che Maignan è un classe 1995. Però il portiere rossonero sta dando tantissimi punti al Milan in questa stagione ai rossoneri ed è un giocatore fondamentale. Questa stagione sta dimostrando che serve investire sul mercato per i giovani futuribili, ma avere giocatori già pronti ed esperti è fondamentale per vincere.

