Verso Milan-Lecce: Pavlovic convocato per la sfida di San Siro | PM News

Buonissime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri: Pavlovic, dopo l'infortunio contro la Fiorentina, è stato convocato per Milan-Lecce
Buonissime notizie per il Milan, Massimiliano Allegri può tornare a sorridere. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic è stato convocato dal mister per la gara contro il Lecce, in programma domani a San Siro alle ore 20:45.

Il difensore rossonero, perciò, dopo aver saltato il recupero della 16esima giornata contro il Como di Fabregas, tornerà disponibile per la squadra. Ma cosa gli è successo? Durante il match contro la Fiorentina di Vanoli, pareggiato 1-1 grazie al gol di Nkunku sul finale della gara, il difensore rossonero si è infortunato in uno scontro di gioco aereo con Comuzzo, autore del gol per la squadra di casa. Il calciatore, ferito nella zona sopraccigliare sinistra, ha poi abbandonato il terreno di gioco per curarsi: ben 9 punti di sutura per il classe 2001.

Allegri può tornare a far affidamento su uno dei suoi uomini più fidati. Vedremo, già tardi, se il calciatore partirà dalla panchina oppure dal primo minuto.

