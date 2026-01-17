PIANETAMILAN partite pagelle milan Fullkrug è un colpo di mercato sottovalutato per il Milan: arma tattica importante

Fullkrug è un colpo di mercato sottovalutato per il Milan: arma tattica importante

Milan, Niclas Fullkrug è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera contro il Como. Ecco le pagelle dell'attaccante e l'analisi sul colpo di mercato rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Fullkrug è arrivato da poche settimane in rossonero, ma ha già dimostrato di poter essere molto, molto utile al Diavolo in questa seconda parte di stagione. La dirigenza rossonera era alla ricerca di un'occasione di calciomercato e l'ha trovata proprio nell'attaccante tedesco, arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal West Ham. Fullkrug è entrato nelle ripresa contro il Como, rendendosi molto utile. Ecco le pagelle della punta dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>

