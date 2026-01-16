Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ravezzani: “Fullkrug ha qualità. Rabiot determinante e straordinario. Milan e Allegri? Non è solo culo”

COMO-MILAN

Ravezzani: “Fullkrug ha qualità. Rabiot determinante e straordinario. Milan e Allegri? Non è solo culo”

Como-Milan, Ravezzani: 'Non è solo culo. Rabiot straordinario. Maignan ...'
Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato e ha analizzato Como-Milan 1-3. Tanti punti di discussioni interessanti. Ecco le sue parole dal canale 'YouTube' di 'QSVS'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Fu vero culo ai posteri l'ardua sentenza". Il giornalista Fabio Ravezzani inizia così la sua analisi su 'YouTube' di QSVS della partita Como-Milan 1-3: "I detrattori, i giochisti, dicono che il Milan stato fortunato e basta. Contro il Como una buona dose di fortuna è servita. Il Como avrebbe meritato molto di più, ma ha perso". Ravezzani continua con la sua analisi e parla di due considerazioni: "La prima è che ovviamente la fortuna esiste nel calcio, spesso e volentieri determinante. L'altra considerazione da fare però è che se una squadra arriva a metà stagione e ha 43 punti non può essere soltanto fortuna. Soprattutto se si considerano i limiti attuali del Milan, che sono limiti importanti".

Como-Milan, il pensiero chiaro di Ravezzani

Il giornalista sottolinea di come questo Milan ha 12 punti in più dello scorso anno e sottolinea di come questa squadra abbia più problemi di quello di Fonseca. Questo perché ha perso giocatori importanti. Ravezzani passa ai singoli: "È arrivato Fullkrug che sembra avere qualche qualità, soprattutto quando fa la sponda. È un giocatore molto intelligente che sa dove mettere la palla. Il Milan di Allegri ha Pulisic e Leao che sono più che a mezzo servizio e questo fa la differenza. Se in questo momento è seconda, non può essere solo frutto della fortuna, non può essere solo frutto del culo. Allegri ha dei meriti".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, che occasione sul calciomercato. Talento in scadenza per le fasce. Ecco chi>>>

Il giornalista parla di Mike Maignan: "Il Milan ha un grande portiere, colpevole sull'unico gol del Como. Dovrebbe ogni tanto anche pensare che si può uscire quando la palla finisce nell'area piccola, ma poi super protagonista in altre parate". Poi il parere su Rabiot: "Il Milan fa il primo gol con un inserimento di Rabiot in area di rigore. Stessa cosa sul secondo gol. E' un giocatore straordinario. Con il passare degli anni è diventato sempre più bravo, sempre più capace, sempre più determinante. È uno dei pochi centrocampisti che sa fare gol. La soluzione ideale per il post Reijnders e sa fare anche filtro a centrocampo. Un giocatore straordinario che era proprio quello che mancava. Modric sta calando. Quello che sta mancando al Milan in questo momento è l'alternativa che doveva essere Jashari e che invece ha un processo di crescita troppo lento".

Leggi anche
Pellegatti: “Dopo il primo tempo ero scettico. Rabiot straordinario. Le commissioni per...
Piccari: “Como-Milan? La sconfitta dei rossoneri è nell’aria. I Lariani giocheranno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA