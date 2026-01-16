Como-Milan, Ravezzani: 'Non è solo culo. Rabiot straordinario. Maignan ...'

Il giornalista parla di Mike Maignan: "Il Milan ha un grande portiere, colpevole sull'unico gol del Como. Dovrebbe ogni tanto anche pensare che si può uscire quando la palla finisce nell'area piccola, ma poi super protagonista in altre parate". Poi il parere su Rabiot: "Il Milan fa il primo gol con un inserimento di Rabiot in area di rigore. Stessa cosa sul secondo gol. E' un giocatore straordinario. Con il passare degli anni è diventato sempre più bravo, sempre più capace, sempre più determinante. È uno dei pochi centrocampisti che sa fare gol. La soluzione ideale per il post Reijnders e sa fare anche filtro a centrocampo. Un giocatore straordinario che era proprio quello che mancava. Modric sta calando. Quello che sta mancando al Milan in questo momento è l'alternativa che doveva essere Jashari e che invece ha un processo di crescita troppo lento".
