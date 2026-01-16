Como-Milan, Ravezzani: 'Non è solo culo. Rabiot straordinario. Maignan ...'

Il giornalista sottolinea di come questo Milan ha 12 punti in più dello scorso anno e sottolinea di come questa squadra abbia più problemi di quello di Fonseca. Questo perché ha perso giocatori importanti. Ravezzani passa ai singoli: "È arrivato Fullkrug che sembra avere qualche qualità, soprattutto quando fa la sponda. È un giocatore molto intelligente che sa dove mettere la palla. Il Milan di Allegri ha Pulisic e Leao che sono più che a mezzo servizio e questo fa la differenza. Se in questo momento è seconda, non può essere solo frutto della fortuna, non può essere solo frutto del culo. Allegri ha dei meriti".