Pastore ha poi proseguito così. "Se vogliamo anche il copione tattico che cambia. Con un Como che rimane un po’ ferito a livello del morale dal pareggio subito nel primo tempo. Sono cose che possono sembrare e probabilmente sono casuali, perché insomma non si prepara a tavolino un rigore al 45' del primo tempo. La continuità con cui queste cose del Milan accadono, spesso anche nei momenti cruciali, quando comunque la partita ha dei cambiamenti psicologici mi fa pensare che Allegri abbia perfettamente in mano i codici di questa squadra e la squadra lo segue".