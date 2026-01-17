Pianeta Milan
Il giornalista sportivo Giuseppe Pastore, nel podcast di 'Cronache di Spogliatoio', ha commentato il successo (1-3) del Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 16^ giornata di Serie A
Il giornalista sportivo Giuseppe Pastore, nell'ultima puntata del podcast di 'Cronache di Spogliatoio', ha commentato il successo (1-3) del Milan di Massimiliano Allegri sul campo del Como di Cesc Fàbregas (rete di Christopher Nkunku, doppietta di Adrien Rabiot) in occasione del recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, qui di seguito, la sua analisi.

"Cosa può insegnarci dal punto di vista dei pregi del Milan il primo tempo? Il primo tempo del Como è stato nettamente superiore. Ma il Milan per espressione del suo allenatore, che in panchina non fa che ripetere di stare calmi per tutto il tempo, ha una fiducia che uno può credere inspiegabile vista da fuori, ma incrollabile nel fatto che la partita prima o poi prenderà delle direzioni più favorevoli. In quest’ottica noi prendiamo il pallone recuperato da Alexis Saelemaekers che porta al rigore, la ripartenza ancora di Saelemaekers …. Il terzo gol arriva poi a partita già finita".

Pastore ha poi proseguito così. "Se vogliamo anche il copione tattico che cambia. Con un Como che rimane un po’ ferito a livello del morale dal pareggio subito nel primo tempo. Sono cose che possono sembrare e probabilmente sono casuali, perché insomma non si prepara a tavolino un rigore al 45' del primo tempo. La continuità con cui queste cose del Milan accadono, spesso anche nei momenti cruciali, quando comunque la partita ha dei cambiamenti psicologici mi fa pensare che Allegri abbia perfettamente in mano i codici di questa squadra e la squadra lo segue".

"Perché a volte una squadra può anche rifiutare di giocare male, può anche disunirsi, può anche essere nervosa. In realtà è il Milan che accetta di giocare male, tutto insieme. Soffre, si aggrappa a Mike Maignan, si aggrappa a Rabiot, alla fine sono 43 punti", ha chiosato Pastore su Como-Milan e il successo dei rossoneri di Allegri.

