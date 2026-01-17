La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Lecce in diretta | LIVE News

Un bollettino anche di stanchezza, su Como terzo snodo e sulle voci sul gioco: "Rabiot ha detto la verità, era una partita importante. Snodo campionato, soprattutto per rimanere attaccati al treno delle quattro. Anche perché avremo tre trasferte. Un periodo con sei trasferte e tre in casa. Domani bisognerebbe fare una vittoria, facendo una grande partita e avendo rispetto. Durante l'anno si dice sempre giochisti e risultatisti. Giovedì è stata una bella partita, con due squadre che hanno giocato in modo diverso. Nel primo tempo abbiamo trovato Maignan con parate importanti e poi abbiamo portato a casa il risultato. Era importante. Sappiamo che il Como è difficile. Pavlovic difficilmente ci sarà, non può colpire di testa, almeno fino a ieri. Gimenez ancora fuori, gli altri tutti bene. Poi domani ci saranno dei cambi, è la quarta partita giovedì-domenica. Però è importante avere lo spirito e la voglia di arrivare all'obiettivo. Ciò che conta. La cosa chiara a tutti deve essere il raggiungimento dell'obiettivo. Si passa da partite fatte bene e meno bene. Anche quando fai meno bene devi ottenere il risultato. La lettura della partita è importante. Abbiamo fatto due buone partite, col Genoa abbiamo fatto tanti tiri. Poi il calcio è strano. Dobbiamo migliorare la costruzione, ma non dobbiamo perdere chiaro l'obiettivo per cui giochiamo. Arrivare nelle prime quattro".