Stefano Borghi, noto giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato di Como-Milan 1-3 di giovedì sera al 'Sinigaglia' e, in particolare, della partita di Mike Maignan , portiere del Diavolo di Massimiliano Allegri , autore di interventi fondamentali per la vittoria dei rossoneri. Ecco cosa ha detto Borghi in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube'.

Borghi: "È da vedere quanto Maignan stia contribuendo alla classifica del Milan"

"La situazione di Maignan il Milan la deve risolvere velocemente. Perché è da vedere quanto stia contribuendo Maignan alla classifica del Milan, i rigori parati a Paulo Dybala e Hakan Çalhanoğlu ma anche queste partite, queste parate, questi momenti. Perché soprattuto nel primo tempo dopo averla sbloccata con Marc-Oliver Kempf e con un’altra imbastitura su palla inattiva del Como e perché poi il Como non è solo proposta calcistica ma anche talento e studio certosino delle situazioni".