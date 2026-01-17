Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Borghi: “Maignan, una situazione che il Milan deve risolvere velocemente. A Como …”

ULTIME MILAN NEWS

Borghi: “Maignan, una situazione che il Milan deve risolvere velocemente. A Como …”

Borghi: 'Maignan, una situazione che il Milan deve risolvere velocemente. A Como ...'
Stefano Borghi, noto giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato di Como-Milan 1-3 di giovedì sera al 'Sinigaglia' e, in particolare, della partita di Mike Maignan, autore di interventi fondamentali per la vittoria dei rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Stefano Borghi, noto giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato di Como-Milan 1-3 di giovedì sera al 'Sinigaglia' e, in particolare, della partita di Mike Maignan, portiere del Diavolo di Massimiliano Allegri, autore di interventi fondamentali per la vittoria dei rossoneri. Ecco cosa ha detto Borghi in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube'.

Borghi: "È da vedere quanto Maignan stia contribuendo alla classifica del Milan"

—  

"La situazione di Maignan il Milan la deve risolvere velocemente. Perché è da vedere quanto stia contribuendo Maignan alla classifica del Milan, i rigori parati a Paulo Dybala e Hakan Çalhanoğlu ma anche queste partite, queste parate, questi momenti. Perché soprattuto nel primo tempo dopo averla sbloccata con Marc-Oliver Kempf e con un’altra imbastitura su palla inattiva del Como e perché poi il Como non è solo proposta calcistica ma anche talento e studio certosino delle situazioni".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, un colpo alla Milinkovic-Savic per Tare. Duello con l'Inter per lui >>>

"I due gol con cui sblocca la partita contro Juve e Milan sono uguali. Per cui c’è anche questo tipo di lavoro. Dopo il gol del vantaggio il Como nella prima mezz'ora ha avuto la partita in pugno e Maignan ha calato delle parate straordinarie, per cui si può fare tutta l’analisi che si vuole ma se il Milan ha ottenuto dei punti è grazie soprattutto al proprio portiere", ha chiosato Borghi su Como-Milan e sulla superba prestazione di 'Magic Mike' Maignan.

Leggi anche
Zazzaroni: “Allegri ha l’obbligo di vincere, deve portare a casa il risultato....
Fiorentina, è morto il Presidente Commisso: si interessò anche all’acquisto del Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA