Stefano Borghi, noto giornalista sportivo e telecronista per 'DAZN', ha parlato di Como-Milan 1-3 di giovedì sera al 'Sinigaglia' e, in particolare, della partita di Mike Maignan, portiere del Diavolo di Massimiliano Allegri, autore di interventi fondamentali per la vittoria dei rossoneri. Ecco cosa ha detto Borghi in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube'.
Borghi: "È da vedere quanto Maignan stia contribuendo alla classifica del Milan"
"La situazione di Maignan il Milan la deve risolvere velocemente. Perché è da vedere quanto stia contribuendo Maignan alla classifica del Milan, i rigori parati a Paulo Dybala e Hakan Çalhanoğlu ma anche queste partite, queste parate, questi momenti. Perché soprattuto nel primo tempo dopo averla sbloccata con Marc-Oliver Kempf e con un’altra imbastitura su palla inattiva del Como e perché poi il Como non è solo proposta calcistica ma anche talento e studio certosino delle situazioni".