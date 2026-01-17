PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Allegri risoluto in conferenza: “Rispetto!”. Mercato, in arrivo un ‘doppio colpo’?

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, sabato 17 gennaio 2026: domani sera in campo contro il Lecce a 'San Siro' e Massimiliano Allegri punta a centrare altri tre punti. Sul fronte mercato, occhio a queste piste
Daniele Triolo Redattore 

Milan, Allegri risoluto in conferenza: 'Rispetto!'. Mercato, in arrivo un 'doppio colpo'?

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 17 gennaio 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ci troviamo in un periodo particolarmente rovente, tra campo e mercato. Giornata importante, quella odierna, per il Diavolo: un giorno di vigilia di una partita e in cui sono uscite importanti novità su due questioni che tanto care stanno ai tifosi rossoneri. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

