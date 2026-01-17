Nella giornata di oggi, sabato 17 gennaio 2026, molti siti web e svariati quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri, sia in vista della sfida contro il Lecce a San Siro, che in ottica calciomercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA